Zemřela zpěvačka Yvonne Přenosilová, proslavily ji Boty proti lásce

Yvonne Přenosilová svou kariéru začala na počátku 60. let konkurzem v divadle Semafor, který zfilmoval tehdy debutující režisér Miloš Forman. Později se objevila po boku kapely Olympic a vystoupila také v Londýně, kde se v televizním přenosu dostala do společnosti slavných Rolling Stones.

V roce 1968 podepsala petici Dva tisíce slov. Emigrovala do Mnichova, kde žila přes dvacet let. Dlouhou dobu se živila jako redaktorka Rádia Svobodná Evropa, potkala se tu také s Karlem Krylem. Moderovala pořad PAST, politický a společenský týdeník. Ve Svobodné Evropě pracovala i po návratu do Česka v roce 1994 a kariéru rozhlasové moderátorky udržovala až donedávna - hlavně v podobě rozhovorů s osobnostmi české kulturní scény.