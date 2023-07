Žijeme napoprvé a bez přípravy. Kundera splétal bolavá vlákna promarněných šancí

A má to i druhou stránku. Na začátku Nesnesitelné lehkosti Kundera píše: „Myšlenka o věčném návratu je tajemná a Nietzsche jí uvedl ostatní filosofy do rozpaků: pomyslit, že by se jednou všechno opakovalo, jako jsme to už zažili, a že by se i to opakování ještě do nekonečna opakovalo! Co chce říci ten pomatený mýtus?