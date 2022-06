Ikea může závidět. Tohle je nejekologičtější továrna na nábytek na světě

U dánské skupiny si ji objednal norský výrobce městského mobiliáře Vestre. Budovu o rozloze 7 tisíc metrů čtverečních postavil už za 18 měsíců. A to hlavně proto, že architekti zvolili jako základní materiál desky ze dřeva s certifikátem PEFC. Ten označuje udržitelně produkované lesní dřevo, díky kterému je v továrně rovněž uloženo 1 400 tun oxidu uhličitého. To ale není jedinou její zelenou výhodou.

Továrna se podle svého křížového půdorysu jmenuje The Plus. Každé její křídlo je určené pro jinou část produkce, které jsou rozlišovány i barevně. Ve středu pak má centrální kancelář obtáčející kruhovou halu. Spirálové schodiště po jejím obvodu otevírá přístup na čtveřici střech osazených semínky z okolního lesa, aby budova v budoucnu co nejvíce splynula s krajinou. To završuje i obložení fasády zuhelnatěným modřínem a vnitřních prostor borovicí.