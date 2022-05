Praha vybrala vítězný návrh pro novou budovu filharmonie

Vltavská filharmonie bude stát u metra Vltavská, podle aktuálních plánů by měla výstavba začít v roce 2027. Provoz by budova měla zahájit v roce 2032, jak sdělil v úterý na oficiálním představení podoby filharmonie pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Celkové náklady na investici překročí 6 miliard korun.

Další velké investice budou nutné do úprav okolní, nyní nevyužívané oblasti, například do dopravní infrastruktury. Počítá se tam mimo jiné i s bytovou výstavbou. Bydlení by v lokalitě Holešovice Bubny – Zátory mohlo najít podle dat IPR až 25 tisíc lidí.