Záviděl by i Picasso. Kubismus v české architektuře je světový pojem

Kubismus se zrodil na počátku 20. století na pařížském Montmartru. A díky blízkým kontaktům se jeho druhým důležitým centrem před první světovou válkou stala Praha. Zatímco však ve Francii zůstalo u výtvarného umění, v Čechách a na Moravě se kubismus přetavil i do architektury a designu. Češi se tehdy snažili v područí rakouské říše umělecky emancipovat a nový styl se nabízel jako skvělá příležitost.

V roce 1912 se v Paříži konala konceptuální výstava s názvem La Maison Cubiste – Kubistický dům. Vstoupila do francouzských učebnic umění a architektury a ovlivnila třeba Le Corbusiéra. Sochař Raymond Duchamp-Villon na ní na velkém modelu ukázal vizi, jak by mohla vypadat kubistická architektura. Průčelí vystaveného domu jako by z oka vypadlo řadě českých staveb. V Čechách přitom už některé z nich stály nebo se právě stavěly či připravovaly.