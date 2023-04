Tipy na výlet: Kam zajet vlakem do okolí Prahy

Z Roudnice na Říp

Foto: CzechTourism, Seznam Zprávy Po cestě z Roudnice je hora Říp dobře viditelná zdálky.

Ten, kdo si přivstane, může stihnout pěkný celodenní výlet přes Roudnici nad Labem na horu Říp. Z pražského hlavního nádraží do Roudnice to trvá rychlíkem asi hodinu, osobním vlakem z Masarykova nádraží je to hodina a 20 minut. Výlet se dá spojit i s prohlídkou Roudnice, kde stojí za to vidět třeba kostel Narození Panny Marie, lobkowiczký zámek s galerií moderního umění, roudnickou zvonici nebo Špindlerův most.

Z centra Roudnice vede na Říp modrá značka. Trasa je dlouhá asi šest kilometrů, samotný výšlap jedním směrem zabere zhruba dvě až dvě a půl hodiny. Místy cesta stoupá prudce do kopce, ale nabízí krásné výhledy. Předtím můžete nabrat síly třeba v příjemné cukrárně a kavárně Dortletka na Husově náměstí. Po cestě se dá ještě v Roudnici zastavit na Kratochvílově rozhledně nebo se občerstvit asi v půlce cesty v hospůdce Štípárna ve Vesci.

Nymburk

Foto: CzechTourism, Ladislav Renner, Seznam Zprávy Zbytky cihlových městských hradeb v Nymburce jsou romanticky zrekonstruované.

Do přemyslovského Nymburka jezdí přímé spoje z hlavního i z Masarykova nádraží, cesta trvá 45–60 minut. Od nádraží do centra města je to pak jen kilometr daleko, po nejkratší cestě vás povede modrá turistická značka. Město založil Přemysl Otakar II., ze středověku si zachovalo oválný půdorys vymezený bývalým opevněním. Dnes historické centrum obepínají vodní příkopy, takže stojí de facto na ostrově.

Největším lákadlem příjemného města je romanticky rekonstruovaný zbytek městských hradeb s několika baštami. V oblasti byl nedostatek kvalitního stavebního kamene, proto se zde hradby i větší část kostela svatého Jiljí stavěly z pálených cihel. Jinak je zajímavá třeba renesanční radnice, Turecká věž nebo secesní vodárna. Pěknou procházku s výhledem na město nabízí zdymadlo.

Pražský Semmering a Hostivické rybníky

Foto: Tomáš Gregor, Mapy.cz Pražský Semmering prochází Prokopským údolím.

I cesta může být cíl, což přesně sedí na cestu vlakem po takzvaném Pražském Semmeringu. Zvlášť o sobotách, nedělích a svátcích, kdy vyhlídkovou tratí přes kamenný viadukt v Prokopském údolí, které patří k nejkrásnějším pražským přírodním lokalitám, projíždí historický motoráček T1. Jeho trasa však končí na Zličíně, a chcete-li až do Hostivic, musíte přesedat. Jiné spoje linky S65 jsou přímé.

Cesta po romantické trati – přirovnávané k podobné v Rakousku – trvá půl hodiny. S přesedáním až do Hostivic je to necelou hodinu, přímé spoje cestu zvládnou za 40 minut. Skupina rybníků s názvem Hostivické rybníky je od nádraží asi dva kilometry daleko. Procházka lesem kolem vody se dá spojit s piknikem, v létě je však třeba počítat s komáry.

Rybníky jsou živým hnízdištěm ptactva, u největšího Litovického rybníka je i ptačí pozorovatelna. Výlet můžete zakončit cestou kolem Břevského rybníka do pivovaru v Chýni, odkud jezdí do Prahy příměstský autobus. Případně lze stihnout i návrat do Hostivic, odkud kromě vlaku jezdí i více autobusů.

Tiché údolí v Roztokách

Foto: Gabriela Uhrová, Mapy.cz Tiché údolí začíná přímo u roztockého zámku.

Víkendová procházka může začít na nádraží v Roztokách, kam jezdí vlaky z Masarykova nádraží a z Libně přes Holešovice. Cesta trvá jen 15–20 minut. Po prohlídce zámku a případné zastávce ve venkovní pivovarské restauraci Perron, která bývá otevřená jen v sezoně, se můžete vydat do Tichého údolí. Je plné pěkných vil hlavně z doby první republiky, kdy bylo místo oblíbené pro letní bydlení bohatších Pražanů.

Cesta pokračuje přírodní lokalitou se skalami a starými mlýny kolem Únětického potoka. Modrá značka vás dovede až k Dolnímu rybníku v Úněticích. Od něj si lze udělat odbočku k únětickému pivovaru nebo do bližší restaurace U Lasíků, která se dostala mezi 50 nejlepších restaurací podle recenzí na Mapy.cz a Firmy.cz.

Výšlap můžete protáhnout na Kozí hřbety, skalnaté vrcholky s překvapivým horským charakterem. A po jejich překonání dál po červené značce až do Horoměřic. Celá trasa je dlouhá asi sedm kilometrů.

Sázavský klášter

Foto: CzechTourism, Seznam Zprávy Nedostavěný gotický chrám kláštera v Sázavě.

Do města Sázava se dá dojet z hlavního nádraží s přesedáním v Čerčanech, cesta trvá hodinu a půl. Z Čerčan se cestuje takzvaným Posázavským pacifikem, který projíždí meandrujícím údolím řeky Sázavy. Hlavním cílem je Sázavský klášter s nedokončeným gotickým chrámem.

Výlet je možné prodloužit, když cestu vlakem o půl hodiny protáhnete až do Českého Šternberka. Odtud se pak dá do Sázavy podniknout 13kilometrový výšlap po turistických trasách zčásti kopírujících tok řeky, přes Poříčko, Ledečko a Sedliště. Delší, 17kilometrová trasa vede přes Rataje nad Sázavou, kde je zámek a zřícenina hradu Pirkštejn.

Vily v Černošicích

Foto: Vladimír Zvoníček, Mapy.cz Mezi černošickými vilami roste památný cedr.

Z hlavního nádraží to do Černošic trvá vlakem asi 20 minut. Právě díky zavedení železnice se město, rozložené ve svazích nad řekou Berounkou, rozrostlo na začátku 20. století, kdy si zde stavěli letní i stálé domy bohatí pražští průmyslníci a podnikatelé.

Ve velké koncentraci jsou zde proto vily od známých architektů, jako byli Jan Kotěra, autor pražského paláce Koruna Antonín Pfeifer, funkcionalisté Karel Stráník a Čestmír Šlapeta, Plečnikův žák Miloš Hořejš nebo autor národní banky či Městské knihovny v Praze František Roith. Město Černošice má ke zdejší architektuře zpracovaný i přehled staveb, propojený s mapou.

Prohlídku zahradního města lze rozšířit i o procházku do okrajové části chráněné oblasti Český kras.

Zámek Nižbor a oppidum Stradonice

Foto: Vít Franc, Mapy.cz Nádvoří nižborského zámku, který dříve býval hradem.

Do Nižboru se dá cestovat z hlavního nádraží nebo ze Smíchova s přestupem v Berouně, dorazíte tam za 60–80 minut. Zámek Nižbor na skále nad Berounkou založil Přemysl Otakar II. jako královský hrad Miesenburg. Býval správním centrem podbrdského kraje a oblíbeným útočištěm Václava II. Dnešní podobu dostal barokní přestavbou z pera architekta Františka Maxmiliána Kaňky.

Výlet si lze zpestřit návštěvou stylové restaurace Zastávka Nižbor, kterou založil herec Tomáš Hanák přímo na nádraží. Nabízí i ubytování v rekonstruovaných starých vagonech. A kdo chce přidat trochu pohybu, může absolvovat pětikilometrové kolečko naučné stezky kolem keltského oppida Stradonice.

Kutná Hora

Foto: CzechTourism, Seznam Zprávy Gotický chrám svaté Barbory byl nedokončený a prošel úpravami v 19. století.

Do Kutné Hory, která patří k nejkrásnějším místům ve středních Čechách, jezdí přímé spoje, případně sem lze dojet s přestupem v Kolíně. Na kutnohorské hlavní nádraží cesta trvá 50–60 minut. Od nádraží je to asi kilometr do Sedlce, kde stojí klášterní kostel a kostnice, obojí upravené géniem barokní gotiky Janem Blažejem Santinim. Do centra města je to však z hlavního nádraží čtyři kilometry daleko, ze Sedlce tři kilometry. Z obou míst lze využít osobní vlak do stanice Kutná Hora město nebo místní autobus.

Určitě nevynechejte chrám svaté Barbory se zahradami u jezuitské koleje a kaplí Božího hrobu. Za návštěvu stojí i galerie GASK v jezuitské koleji, kde je i příjemná kavárna s terasou. Níže ve městě pak stojí za vidění nakloněný kostel svatého Jakuba, Vlašský dvůr, Kamenný dům či Kamenná kašna. V Hrádku sídlí České muzeum stříbra, které nabízí i okruh o délce 1,5 hodiny s návštěvou středověkého dolu.

Mapa všech zmíněných míst