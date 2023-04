Hradiště, vinice i pozorování letadel: tipy na krátké výlety v Praze

Ze Zbraslavi na Závist

Foto: Jan Diviš, Mapy.cz Zámek Zbraslav je bývalý Zbraslavský klášter.

Autobusem od smíchovského nádraží nebo vlakem z pražského hlavního nádraží trvá cesta na Zbraslav 15–30 minut. Výlet je možné začít návštěvou parku u zámku Zbraslav, bývalého Zbraslavského kláštera. Interiéry zámku, na jehož podobě měl podíl i génius barokní architektury Jan Blažej Santini, nejsou veřejnosti přístupné, o víkendových odpoledních hodinách však bývá otevřený kostel.

Od nádraží se pak dá po žluté značce vystoupat na kopec Hradiště. Cesta prochází pěkným lesem s vyhlídkami do údolí, nahoře je rozhledna od známého architekta Martina Rajniše.

Jak napovídá název, od 6. století před naším letopočtem zde bývalo významné hradiště, největší keltské oppidum v Čechách zvané Závist nebo Lhota-Točná. Rozpoznatelné jsou tu základy akropole. Oppidum zasahovalo až na sousední kopec Šance, kam lze výšlap protáhnout. Na Zbraslav se dá vrátit po modré značce Břežanským údolím.

Pražská botanická zahrada

Foto: CzechTourism, Seznam Zprávy Pražská botanická zahrada má mnoho typově odlišných částí.

Botanická zahrada sousedí s oblíbenou zoo, ale chodí sem méně lidí. Na ploše téměř 25 hektarů se rozprostírají lesní biotopy Ameriky a Asie, japonská zahrada, pivoňková louka, mokřad s jezerem nebo severoamerická polopoušť.

Novinou od března 2023 je propojení hlavního areálu a části se skleníkem Fata Morgana lávkou. Vstupenka platí i do skleníku, ale při populárních výstavách, věnovaných třeba motýlům, je nutné počítat s čekáním na vstup.

Součástí areálu je i vinice svaté Kláry s výhledem na Trojský zámek a Stromovku. Viniční domek s vinotékou a posezením se rekonstruuje, dokončení se předpokládá na podzim 2023. O prodej zdejšího vína však návštěvníci nepřijdou, vinotéka dočasně funguje v bistru u Ornamentální zahrady.

Výlet se dá spojit s procházkou ze Stromovky přes obnovený most nebo s výšlapem do Podhoří, odkud jezdí přívoz do Podbaby. Případně s vyhlídkou z Velké skály, kterou lze najít kousek od hlavního vstupu u sídliště Bohnice.

Kunraticko-michelský les

Foto: Prague City Tourism, Seznam Zprávy Kunratický les je propojený s tím Michelským.

Zelenou oázu mezi hustě obydlenou zástavbou představuje les, někdy zvaný také Krčský. Patří k největším přírodním areálům v Praze. Dá se do něj dostat od stanic metra Roztyly a Chodov. Rekreační les je protkaný pavučinou cest a stezek, jsou zde i turistické přístřešky, dětská hřiště, venkovní posilovny či hřiště na discgolf. Při okrajích je možné se občerstvit v několika restauracích. O víkendech je však nutné se připravit na větší počet návštěvníků.

V lese stojí významná, i když málo známá památka. Je jí zřícenina Nový hrad či Nový hrádek. Malý gotický hrad nechal začátkem 15. století postavit král Václav IV. a později v něm zemřel.

Narazit je možné i na lesní zvěř. Známou raritou je stádo muflonů, které se pohybuje v západní části u krčské Thomayerovy nemocnice, v přírodní rezervaci Údolí Kunratického potoka. Zajímavé jsou i příkré skalnaté svahy nad údolím, které porůstají zakrslými duby a vřesy. Výlet je možné ukončit u rybníka Labuť nebo lze pokračovat dál ke krčskému nádraží kolem krčského zámku, parkem s dalšími rybníky.

Bobová dráha a víno na Proseku

Foto: Vladimír Zvoníček, Mapy.cz Vinice Máchalka a bobová dráha Prosek spolu sousedí.

Po zimní rekonstrukci je od půlky března 2023 opět v provozu bobová dráha na hranici Vysočan a Proseku, kterou doplňuje bistro s výhledem na Prahu. Dostat se sem dá nejlépe autobusem 140 od zastávek metra Palmovka a Prosek.

Příjemné prostředí jižního svahu doplňuje sousední vinice Máchalka, na níž je možné v pozdních odpoledních hodinách od čtvrtka do soboty ochutnat či koupit místní víno. Občas se tu konají i různé akce, třeba pálení čarodějnic nebo vinobraní spojené s Proseckou poutí.

Naproti přes cestu se dá udělat procházka kolem Proseckých skal. Toho, kdo má raději památky, může uspokojit nedaleký románský kostel svatého Václava, umístěný v romantické zástavbě starého Proseku. Od vinice a bobové dráhy se pak dá sejít do údolí do parku Podviní, odkud lze pokračovat například podél říčky Rokytky směrem do Libně.

Park Grébovka

Foto: Prague City Tourism, Seznam Zprávy Umělá jeskyně neboli grotta s Neptunovou kašnou v Grébovce.

Další pražská vinice pokrývá jižní svah v Havlíčkových sadech neboli Grébovce v jižní části Vinohrad. Park dostal název podle neorenesanční vily z roku 1874, kterou pro stavebního podnikatele Moritze Gröbeho navrhli architekti Antonín Viktor Barvitius a Josef Schulz.

Vinice tu bývaly už od 13. století, později byly obhospodařované z usedlostí Horní a Dolní Landhauska. Horní Landhauska stále stojí u horního okraje parku, dnes jsou v ní vinné sklepy s vinotékou. Tu dolní nechal majitel v 19. století zbourat a na jejím místě postavit nový dům ve stylu příbuzném vile.

V parku jsou i další zajímavé stavby. Ze stejné doby jako vila pocházejí hrázděný Pavilon a dřevěný Viniční altán, obojí díla Josefa Schulze. V pavilonu funguje kavárna, v replice původního altánu je vinárna. Obojí se pronajímá například na svatby.

V horní části parku je navíc romantická umělá jeskyně neboli grotta s Neptunovou kašnou a jezírko s vodopádem. Celý areál byl ještě v 90. letech zanedbaný, po několika letech rekonstrukcí ho Praha 2 obnovila. Děti se mohou vyřádit na dvou hřištích.

Průhonický park

Foto: CzechTourism, Hani Massarani, Seznam Zprávy Zámek v Průhonicích má středověký původ, dnešní podoba je neorenesanční.

Neorenesančně upravený průhonický zámek, který je i oblíbenou lokací pro filmové pohádky, obklopuje rozsáhlý park s botanickou zahradou. Je špičkovým příkladem historické zahradní architektury a urbanismu a také rozmanitostí rostlin patří k nejhodnotnějším parkům v českých zemích. Zvláště přitažlivý je v období od dubna do června, kdy tu kvete záplava rododendronů.

Krajinářský park založil hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca v roce 1885. Najdete tu rybníky, skálu s velkým alpináriem, velké louky i části s lesním porostem. Celek doplňují drobné stavby ve stylu romantismu, přemístěné sem po roce 1895, když na dnešním Výstavišti Praha skončila velká Národopisná výstava českoslovanská. V rozsáhlém parku se dá strávit opravdu i celý den.

Plošiny s vyhlídkou na letiště

Foto: Filip Grygera, Seznam Zprávy Na vyhlídce u Kněževsi v létě přistávají či odlétají letadla v rozmezí jen několika minut.

Trochu jiný typ výletu představují dvě vyhlídky na přistávající a vzlétající letadla u Letiště Václava Havla. Zvláště v době letních dovolených, kdy je na letišti velký provoz, nabídnou opravdu efektní zážitek zvaný planespotting.

Ta lépe přístupná vyhlídka, k níž se dá zajet autem, se nachází u Kněževsi, na severním okraji letištního areálu. Nejrychleji se k ní lze dostat exitem 3 dálnice D7. Po projetí obce je možné zaparkovat u kruhové křižovatky při skladovém areálu, poblíž sídla Celní správy. Plošina se nachází na malé vyvýšenině.

Ke druhé vyhlídce je nejlepší zajet na kole. Dostupná je po úzké silnici se zákazem vjezdu pro motorová vozidla, která začíná u nádraží v Hostivici. Umístěná je u křížení drah, kde lze letadla pozorovat z větší blízkosti.

Zámek Ctěnice a Vinořský park

Foto: Jan Diviš, Mapy.cz Skalní reliéfy ve Vinořském parku.

Ke ctěnickému zámku v Praze-Vinoři jezdí autobus číslo 159 z terminálu v Letňanech. Zámecké expozice, které patří k Muzeu města Prahy, se zabývají zdejší historií a řemesly. Celý areál, který zahrnuje i menší park, je pěkně renovovaný z přelomu tisíciletí.

Kolem parkové zdi vede žlutá značka směrem do centra Vinoře. Prochází oklikou až k Vinořskému parku, ale cesta se dá zkrátit kolem hřbitova, s napojením na naučnou stezku. Možné je také ozvláštnit si cestu prohlídkou vinořského rondelu – základů stavby z doby kamenné, odkrytých archeology v roce 2022.

Přírodní rezervací Vinořského parku s jezírkem a mokřady vedou stezky různými směry. Stojí za to ji prozkoumat, i když se budete muset místy vracet. Najít tu lze vytesané skalní reliéfy, jeskyně, skalní trhliny s vodou či pozůstatky hradiště. Procházka se pak dá protáhnout dál po žluté značce do bažantnice v Satalicích a na autobus u kaple svaté Anny. Spoje odsud jezdí na Černý Most.

Mapa všech zmíněných míst