Tokio 1945. Nejničivější nálet v dějinách. Proč je dnes téměř zapomenutý?

A právě takové to bylo.

Haruyo Nihei bylo tehdy 8 let. „Naše rodina se nejprve schovala v podzemním krytu, ale otec nakonec rozhodl, že musíme pryč. Že tady bychom se usmažili zaživa. A tak jsme vyběhli ven. A běželi o naše životy,“ vzpomíná Nihei .

Nařídil to velitel amerického pacifického letectva, generál Curtis le May. Řada letců ho považovala za maniaka a pomalu se loučila se životem, nicméně úkol přijali.

B-29 znamenaly revoluci v tehdejším válečném letectvu. Mohly letět ve výšce kolem 9 kilometrů, takže byly téměř nezranitelné protivzdušnou obranou ze země. Dolet měly přes 6 tisíc kilometrů. To z nich učinilo i možnou zbraň namířenou proti Japonsku. Na doletovou vzdálenost se americké letectvo dostalo po obsazení ostrovů Tinian, Saipan a Guam.

Jenže s výsledky prvních náletů nebyl le May spokojený. Letouny využívaly svoji maximální letovou hladinu a shozy bomb byly velmi nepřesné, neúčinné.

„Zabíjet Japonce mě nijak zvlášť netrápilo,“ říkal po válce generál Curtis le May . Určitý problém si však uvědomoval: „Předpokládám ale, že kdybych válku prohrál, byl bych souzený jako válečný zločinec.“

Curtis le May se narodil v roce 1906, ve třiadvaceti nastoupil k válečnému letectvu. V době japonského útoku na Pearl Harbor měl funkci majora. Během druhé světové války velel v Evropě a vysloužil si pověst nesmlouvavého, tvrdého, odvážného, ale také agresivního až brutálního velitele.

Výraznou postavou americké armády zůstal le May i během studené války. Prosazoval kontinuální bombardování Vietnamu a volal po preventivním jaderném úderu během „ karibské krize “, kdy Sovětský svaz na Kubě rozmístil svoje rakety středního doletu.

Curtis le May nebyl souzený jako válečný zločinec. Ani jako rasista. Naopak – dostal mnoho vyznamenání. A v jeho oficiální biografii se můžeme dočíst, že „během druhé světové války dokázal postavit bombardovací jednotky s profesionálními letci oddanými zachování míru“.

Curtis le May získal i vysoké japonské vyznamenání . Medaili vycházejícího slunce za zásluhy o vybudování moderního poválečného japonského letectva.

Zdá se to neuvěřitelné, ale největší, nejničivější historický nálet je skoro zapomenutý. Možná to znáte z vlastní „dějepisné“ zkušenosti. Hirošima, Nagasaki, Drážďany, možná ještě Hamburk, Londýn a Coventry… Ale co víme o Tokiu 10. března 1945?