Masoví vrazi, objevitelé, bacilonosiči? Conquista a nepřístupné dějiny

Kněz se přimluvil, aby Atahualpa nebyl upálen. A mohl tak zachránit svoji duši. Byl to ústupek pohanovi, ale zároveň triumf. Dobří španělští katolíci přiměli inckého krále, aby se před popravou nechal pokřtít. Zachránili tak jeho duši vlastně hned dvakrát.

Někoho ze Španělů napadlo, že by měl být pojmenován Francisco. Na počest Francisca Pizarra, dobyvatele, který ho porazil, zajal a nakonec nechal popravit. A zničil jeho říši. Ale byl den zasvěcený svatému Janu, tak Atahualpa nakonec umíral jako Juan de Atahualpa.

Byla to epocha nových horizontů, hrdinů a objevitelů? Nebo to byla největší genocida? Epocha omezenosti a krutosti?

„Některé rány se nikdy nezahojí, jiné čas vyléčí. Conquista byla jednou z nejdůležitějších událostí v dějinách, a také jednou z nejvíce krutých a ničivých,“ píše anglický historik Michael Wood . „Ale dějiny se nedají vrátit zpátky. Obviňování či lítost nemají smysl. Jediné, co můžeme dělat, je zkusit tomu porozumět.“

Nebudeme tu suplovat hodiny dějepisu. Jen pro jistotu připomeneme základní osu – abychom si byli jisti, že víme, čemu to vlastně chceme porozumět.

Francisco Pizzaro zajal Atahualpu v roce 1532, tedy 40 let po první Kolumbově výpravě. Jiný dobyvatel, Hernán Cortés, v té době už vládl v Tenochtitlánu (dnes hlavní město Mexika Mexico City), bývalému centru Aztécké říše. A Španělé měli pod kontrolou už i většinu území mayské civilizace ve Střední Americe.

Už ve své době se stali legendárními hrdiny . Ještě než se dostali do Ameriky, měli za sebou dlouhé týdny plavby přes Atlantik. Bouře, nemoci, kurděje, vzpoury, ztroskotání… A to byl teprve začátek výprav, na kterých ve zcela neznámém prostředí vítězili nad mnohonásobnou početní přesilou původních obyvatel.

„Eldorado“ znamená ve španělštině „zlatý“ nebo „pozlacený“. V základech legendy byla delší varianta: „el hombre dorado“ neboli „zlatý muž“ či „pozlacený muž“. Měl to být náčelník jednoho kolumbijského indiánského národa, který v rámci tradičního rituálu omýval zlatý prach ze svého těla v jezeře Guatavita .

Conquistador. Hrdina, bojovník, objevitel. Svět se na něj díval jako na „nadčlověka“. A tahle legenda přežila ještě mnoho dalších let.

Nemohl si být jistý, jestli ho na cestě nečeká setkání s mořskými zrůdami. Přesto do té dramaticky neznámé krajiny vyrazil. Ferdinand Magellan, kapitán na první cestě kolem světa.

Jak se to Inkům povedlo? Nemáme žádné přesvědčivé informace o jejich původu ani o budování říše. Vypadá to ale tak, že svoje sousedy převyšovali výkonností, vytrvalostí, disciplinovaností, stavitelským mistrovstvím a určitou schopností myslet „ve velkém“.

Některé z jejich vlastností lze přičíst „vysokohorskému dopingu“ – žili v oblastech nad 3 tisíci metrů nadmořské výšky. Mezi národy v Andách to však nebylo zase nic tak výjimečného.

Nebyl to ani zakladatel říše a pravděpodobně ani nijak mimořádně talentovaný státník a vojevůdce. Jeho posmrtná sláva se zakládá především na tom, že byl poslední. Že byl popravený. A že dosud není jasné, kde je jeho hrob . A jestli se tam nenachází velký zlatý poklad.

Atahualpa. Bojoval o následnictví se svým bratrem Huascarem. Zvítězil. A odjel si z bojiště léčit rány do lázní Cajamarca. Tam v roce 1532 dorazil Pizarro.

Atahualpa Španěly podcenil. Přijal Pizarrovo pozvání, měl za to, že se mu nemůže nic stát. Proti 160 Pizarrovým mužům tu stála několikatisícová delegace Inků.

Podle některých zdrojů přijel Atahualpa na setkání opilý. Byl vyvolený, mohl si to dovolit. Jenže jiný vyvolený, ten katolický, Francisco Pizarro, mezitím rozmístil své střelce do budov kolem náměstí. A krátce poté, co Atahualpa dorazil, začal masakr.