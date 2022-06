Žáha nepálí, v těle vůbec není. Co tedy onen pocit způsobuje?

Paradoxní je, že vlastně v těle nemá co pálit. Žáha není kousek v těle, který by se dal nějak vyjmout, opravit, sešroubovat. Jde o vzlínání žaludečních šťáv nahoru k jícnu, kde pociťujeme nepříjemné žhnutí.

„Nejčastěji vzniká, když sníme něco tučného, třeba smažené jídlo. To zůstává v žaludku šest až osm hodin. A když pak třeba vyběhneme po třech hodinách, začneme se natřásat, jídlo se promísí, vznikne větší břišní tlak a ten pak tlačí nahoru na záklopku, dojde k povolení jícnové záklopky, a to je ten reflux,“ vysvětluje celý proces gastroenteroložka Petra Rycková z Homolka Premium Care.

Takže pokud jste zvyklí si po jídle naordinovat dvě hodinky klidu a pak se jít třeba proběhnout, je to příliš krátká doba na to, aby tělo dokázalo strávit náročnější pokrm. Ze stejného důvodu bychom si měli odpustit k nedělnímu obědu kachnu, pokud máme ambice odpoledne okopávat záhonky. Časté předklony by nám totiž nemusely dělat dobře. Jestliže nechcete mít útlum celé odpoledne, postačí, když si dáte k jídlu něco lehčího a stravitelnějšího. Mohou to být sacharidy, které tělo dokáže zpracovat rychleji. Důležité je i samotné množství v duchu všeho moc škodí.

Mezi další často opakovaný stereotyp patří třeba to, že při jídle by se nemělo mluvit, koneckonců nám to do hlavy vtloukaly už učitelky v mateřské škole. Opravdu při hovoru u oběda spolykáme tolik vzduchu, že to může trávení škodit, anebo to může naopak být někdy ku prospěchu?