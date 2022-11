Erupce emocí a energie. Jaké to je zažít tantrickou masáž

Jdu tam, náhodně v tomto pořadí – Harmony Spa, Tantra masáže Praha a Arkaya – centrum těla. Na reportáže, ale i následné rozhovory – kdo jsou masérky, co s nahým tělem dělají, jak to vnímá jejich okolí? Podotýkám ale, že cílem tantrických masáží není sexuální uspokojení těla.

Varování předem: „Nevíte, co jste si na sebe naložil,“ říká mi při telefonické domluvě první masáže a následného rozhovoru jedna z tantrických žen, když slyší o mém plánu – tři pondělky po sobě, tři lokality, tři různé ženy a jejich dlouhé tantrické masáže. „Uvidíte, tato míra intimity spustí vaše vnitřní procesy,“ varuje mě.

A má pravdu. Na základě vlastní zkušenosti postupně připustím, že tantrické masáže nejsou byznysem jen kvůli tomu, že lidé jsou ochotni zaplatit za jedno laskavé opečování několik tisíc korun.

Píšu, jak to vnímám já, heterosexuální muž středního věku. S jedinou změnou oproti plánu – po masáži nejsem schopný hned pracovat a ptát se žen na cokoliv. Hodně se tady pracuje s emocemi – asi díky tomu zažívám doslova přesmyslení. Je to jako prožitková rehabilitace nitra. S masérkami si proto popovídám až po skončení všech masáží.

Tantrická masáž Tantra masáž je rituálem vycházejícím z tantrické filozofie a principů, je pozvánkou do světa smyslů, péče, krásy i něhy, a vzrušujícím objevováním vlastních extatických prožitků. Její forma není vždy pevně daná, každý masér či masérka si ji lehce přizpůsobují vlastnímu pojetí, což je možné jen při dobré znalosti tantrických technik a principů. V tantrické masáži jde v souladu tantrickým učením také o rozvíjení a kultivování sexuální energie, prohloubení prožívání rozkoše i uvolnění zablokované energie. Tantra masáž je tak masáží léčivou. Sama masáž je rituálem, má tedy jistou danou formu, ale je v ní prostor pro individualitu přijímajícího i dávajícího, důvěřování intuici a přítomnému okamžiku. Důležité jsou také hranice tantrické masáže, které musí zůstat zachovány. Patří mezi ně absence sexu mezi dávajícím a přijímajícím či vzájemná výměna něžností. Zdroj: tantramasaze.com

Vybrané masérky si virtuálně může prohlédnout každý na internetu, neskrývají svoje tváře ani křestní jména, nechají se vyfotit. Předem je neznám, vidím jen jejich webové profily. Karolína: „Tantra je pro mne duchovní směr plný svobody bez dogmat. Zapojující tělo a emoce, které propojují projevené i neprojevené – možnost skutečně cítit…“ Alena: „Tantrickou masáž vnímám jako rituál života, smyslnosti a zasvěcení do hlubin extatického prožitku. Je osudovým setkáním se sebou samým…“ Stáňa: „Pod každým dotekem se mi skrývá tolik lásky a porozumění, kterými se potřebuje každá bytost dosytit…“

A ještě pro upřesnění – ve všech třech salonech se tantrickým masážím věnují i muži. Vyzkoušení ale nechám na jiných…

Pondělí č. 1 – Karolína, Harmony Spa

Dvě masážní místnosti v asijském stylu, jedna s velkou vanou, hořící svíčky, klidná meditační hudba. Otevřela mi půvabná žena s krásnýma očima, usmívá se, nabízí tykání. Karolína ode mě brzy získá přezdívku Divá šamanka. Je milá a vypadá hezky jako na fotkách – což mi už brzy bude úplně jedno.

Vstoupil jsem do přízemního prostoru historického činžáku na pražském nábřeží poblíž Vyšehradu. Sedáme si do křesel, dostávám teoretickou nalejvárnu, co jsou tantrické masáže. Tady se dodržují pravidla. A je jich dost. Rozhoduju se, že zkusím dodržet vše, co mi při každé ze tří návštěv masérky navrhnou. Budu „jen“ přijímající.

Foto: Jan David, Seznam Zprávy Karolína

Zkrátím to. Na ženu nesahám. Naopak mám mít zavřené oči, kvůli silnějšímu prožitku – cože?! Nakonec jsem moc rád, že jsem právě tohle dodržel. S Karolínou se nedočkám, jak mě předem upozorňuje, ani přímé masáže lingamu – tak se v tantrických kruzích nazývá penis. Prý to v naší kultuře odvádí pozornost od celistvého prožitku jen k sexuálnímu vzrušení.

Po úvodní teorii jdu do sprchy, mám přijít v lehce uvázaném sárongu, šátku kolem pasu. Stojím, Karolína proti mě. Koukám jí do očí, než ty svoje zavřu. A pak to začne…

Dýchání! Její dýchání. Slyším její syčivé hluboké nádechy a výdechy, cítím je postupně skrze „průvan“ na všech částech těla. Stojím, pak si mám lehnout na břicho na velký futon na zemi. Sárong mizí z těla, z hlavy rychle mizí všechny myšlenky na okolní svět. Cítím po těle dotyky, které jsou neskutečně pomalé a jemné. Uvolňuju se. Nečekám nic. Karolína je na mě chvílemi jako motýl, chvílemi důraznější, vše je plynulé, žádné místo mého těla nevynechá. Žádné. Fascinuje mě zpětně, jak člověk může zblbnout.

Při vyřazení zraku se mi postupně začíná dít něco podobného, co jsem zažil zjara při reportáži v centru virtuální reality Kvantario v Benešově – zmatení smyslů. Tam jsem se skrze helmu a pohyb strojů ocitl ve vesmírné bitvě nebo na jiné planetě a mé smysly tomu hned uvěřily. A tady? Nejprve vnímám svoje tělo, její tělo na mém. Cítím na kůži proudy horkého oleje, celé to klouže, a po chvíli nevím, kde začínám, kde končím, co jsem ještě já a co už ona. Bez hodnocení, bez přemýšlení, je jenom ten prožitek. Je to vzrušující? Nevím! Je to pohlcující, intenzivní. Víc vnímám, co se děje ve mně než na mně. Silně dýchám, zhluboka, tělo to dělá samo. Chce.

Zajímá vás sebepoznávání? Není to kurz přežití – součást prožitkové cesty sebepoznání vychází z rituálů známých jako visionquest. Visionquest: V lese bez jídla, hodinek a mobilu muži poznávají sami sebe

Chvílemi cítím silný tlukot svého srdce. Nevím, kolik času uběhlo. Mám si lehnout na záda. Začíná podobná jízda dotyků, hodně zahřátého oleje. Neustále slyším syčivé nádechy a výdechy – jako by tu byla divoká kočkovitá šelma. Jen asi dvakrát mi bleskne hlavou – co o tomhle napíšu?! Přestože je Karolína dlaněmi v oblasti mé pánve, břichem mi do hrudi stoupá nával energie. Sahám sám na sebe, jestli se mě masérka dotýká, ale ne, děje se to samo. Proleze „to“ až do hlavy a zevnitř to ťuká na čelo. Bláznivé…

Tělo mi elektrizuje, brní, vibrují mi ruce i nohy. Lingam je překvapivě v klidu, naplňuje mě nulové vnímání sexuality. Stírá se rozdíl, kde končím a začínám, v mozku se musely uvolnit endorfiny a bůhví co ještě. Dýchám, jako bych uběhl maraton. Cítím se hlavně šťastný. Začínají mi téct slzy, pak se nahlas rozesměju.

Stoupnout si po skončení, po více než dvou hodinách, na nohy? Chvíli skoro nemožné. Namáhavé je dostat se i do kleku. Rovnováha fyzického těla tu ještě není. Ty jo, to by měl zažít každý muž při vstupu do dospělosti, říkám si. S Karolínou sedíme naproti sobě, držíme se za ruce, sdílíme si vzájemně prožitky. Je to velmi blízké. Tak málo, taková blízkost. Jen pocit, ale velmi silný! Všeprostupující.

Začínám být unavený, jako bych vylezl v prosinci po plavání z ledové řeky. Zívám. Cítím se naplněný. Jsem jak zamilovaný, ale sám od sebe, hlavně sám do sebe. Jsem klidný. Nejsem ale schopný hned pracovat, vést rozhovor. Šlo by to, ale jako byste po skvělé degustaci vína ve sklípku měli zapnout diktafon a ptát se na rozbor půdy vinohradu.

Celý následující týden jsem unavený až líný, ani jednou necvičím, hodně odpočívám.

Povídání číslo 1: Karolína, 32 let, Harmony Spa Jak dlouho se věnuješ tantrickým masážím? Tři, čtyři roky se jim věnuji tak, jak se dělají u nás ve studiu ve směru neotantry, kdy je tantra spojovaná s masáží. Předtím jsem se zajímala jen o spirituální část tantry, ale i o šamanismus a změněné stavy vědomí. Skrze Dark Eros a podobné stínové tematiky jsem se postupně dostala k tantrickým masážím. Jak představíš oblast Dark Eros? Je to směr tantry hodně postavený na doteku. Je to učení se, že určitý typ doteku dělá nebo nedělá dobře, poznáváš sám sebe. Na prvním kurzu jsem si uvědomila, jak sama nejsem vědomá ve svém těle. Jak nejsem u sebe. Zjistila jsem, že se držím v umělém vězení toho, co si dovoluji prožívat a projevit. Bylo to pro mě velké uvědomění. Proč ses rozhodla jít tantricky masírovat lidi? Přišlo to postupně. Věnovala jsem sebepoznání svoji energii i peníze, trávila jsem tím čím dál víc času, až jsem pomalu přešla k masážím. Dnes to vnímám tak, že kdokoliv sem přichází, tak mi přichází říct i něco o mně. Léčíme se při tom oba dva. Zajímavě syčivě jsi při masáži dýchala, to tak děláš pokaždé? Je to pokaždé jiné, podle toho, jak mě proces vede. Vlastně to přesně nevím, neuvědomuju si to. Jenom vím, že mi dech hodně pomáhá, vede mě. Jaké máš zkušenosti s muži, kteří očekávají něco erotického nebo až sexuálního? Mám takové zkušenosti z minulosti, ale je to jednoduché. Hodně pozornosti věnuji rozhovoru před masáží, to je alfa omega. Už tam se tvoří důvěra, pokud do masáže máme vstoupit. Pokud ale máme rozdílný záměr, tak lidé odcházejí, protože víme, že to oboustranně nemá smysl. Nechci, aby lidé přicházeli kvůli erotickému zážitku, protože skrze sexuální vzrušení je pak s člověkem manipulováno. Máš manžela nebo partnera, a co na tuto činnost případně říká? Mám partnera a naším společným životem mu postupně začalo docházet, že se nemá čeho obávat. Jsme k sobě upřímní, a když se potřebuje něco doptat, dozví se to. Předchozí partner se se mnou pohyboval v tantrických kruzích, ale i tak jsme si asi po půl roce museli sednout a některé věci si vyjasnit. Třeba to, že mám pevné hranice. A že se tady nic špatného neděje.

Pondělí č. 2 – Alena, Tantra masáže Praha

Je to tu pocitově rozlehlé. Otevřela mi Alena – jejím průvodním znamením je živelnost a expresivní radost ze života. Později mě napadne přezdívka – Peřej v oblacích, protože je jemná, přitom zažívám i její velkou fyzickou sílu. Za posledními dveřmi salonu ve smíchovském činžáku je rozlehlá místnost s tlumeným osvětlením, svíčkami, a velkou rohovou vanou. Křesílka, na zemi masážní futon, kolem spousta různých udělátek. „Jaký si dáš čaj?“ ptá se radostně. Všechno dělá radostně. Často se směje.

Snad půl hodiny popíjíme a povídáme. „Když budeš potřebovat kontakt, dotkni se mě, ale nebuď aktivní,“ upřesňuje Alena pravidla dotyků. Dodává, že mimo intimní zóny. Centra tohoto typu nejsou žádné „šmajchlkabinety“ – důležité je, že klient je tady v roli přijímajícího.

Vybírám si oranžový sárong, vážu ho kolem pasu, jinak jsem nahý. Za chvíli stejně zase budu bez něj. Alena předem zjišťuje, jak to mám s nahotou, co je možné.

Foto: Jan David, Seznam Zprávy Alena

Jsem trochu jako ve snách. Jako bych cítil, skrze tělo, že můžu vypnout, že fakt nic nemusím. A to se mi další tři hodiny bude dařit. Masáž je chvílemi akční, svalová, uvolňující, jako třeba olejová thajská, zároveň hýčkající, smyslná. Často se chechtám, třesu se, skoro se vznáším. Fakt. Tahle žena o půl hlavy menší než já totiž už při seznamovacím rituálu ve stoje unese takřka naplno mých 110 kilo živé váhy. Nejprve tomu nechci věřit, kdy mě na sebe napne jako luk, rozepne mi paže, a za chvíli už jsem… Jo, jsem letadlo. Tady nic nevadí.

Alena má tiché nádechy, ale každý výdech zní dost intenzivně, jako by se jí dělo něco vzrušujícího. Do vany postupně leje (a sype) džbánek mléka, vonný olej, velké krystalky soli, červené okvětní lístky růže, plátky pomeranče… Sedne si za mě, ocitnu se v jejím obejmutí celým tělem.

Cítím její dlaně, celé paže i další části těla. Protahuje mi tělo jemně i silně, krouží mým trupem ve vodě jako by bez námahy. Zpětně nerozumím, jak to zvládá. Stočí mě na bok, prsty přejíždí po kříži a všude okolo. Cítím tolik, že při zavřených očích vnímám kůží okvětní lístky ťukající do mě na hladině, i její klouzající a narážející dech. Jsem jako omámený. Mámení smyslů.

Rozhovor s psycholožkou Terapeut je tu proto, aby svou klidnou energií dokázal přinést člověku, který sedí proti němu, naději, říká psycholožka. Psycholožka: Pokud člověk zvládá každodenní život, je vítěz

Sám syčím při nádechu, nevím proč, jazyk ze sebe vždycky udělá ruličku, rty písmeno O. Jde to samo. Neřeším to, jen teď vzpomínám. Alena mě pak utírá osuškou, mám si lehnout na futon na záda, pak na břicho, pak zase na záda. Mezi otočeními ale proběhnou celé věky. Alena používá sílu, fyzickou sílu, kterou umí skvěle usměrnit, zjemnit, klouže tělem po těle. Chvílemi je vodopád, jindy divoká peřej, pak jemný potůček, aby vybuchla gejzírem a něčím mě překvapila.

K tomu stále to dýchání, výrazné výdechy, které by se daly v salonu jiného typu považovat za lascivní. Tady jsou oživující, probouzející, vracející do mě vlastní reality. Skrze dechové meditace se umím do podobných stavů dostat i sám, ale tady nic nemusím. Děje se to skrze masáž samo. Chvílemi cítím potřebu dotýkat se Aleny svými dlaněmi, zkouším to zlehka. Není to ono, dotyk odvádí pozornost od mého vnitřního prožívání, podobně jako otevřené oči. To nechci.

Chvíli ležíme vedle sebe. Občas otvírám oči, dívám se do jejích očí. Propleteme své prsty, cítím hlazení po tváři, jemné, pečující, zároveň smyslné, nikoliv laciné a vulgární. To tady není, ani stud, ani chtíč, žádná touha po dosažení čehokoliv, natož orgasmu. Zajímavé. Moje tělo sebou občas cuká v uvolnění. Je to jako minisopka ve středu břicha, odkud se pak erupce vnitřním úderem rozlije tělem zevnitř. Takhle si představuji elektrošok.

Rozchechtám se. Alena je živel. Chytne mě za boky a v mžiku ze mě dělá mužské zemětřesení, až mi ze zad odlétá první nahřátý lávový kámen. Cítím na kůži horké žínky, olej. A masáž! Zažívám masáž lingamu. Chvílemi hluboce vydechnu, zažil jsem v životě leccos, ale jako by se moje tělo chtělo dosytit jemností a pomalostí. Cítím vibrace, lehké příjemno. Žádné cílené směřování k takzvanému happy endu popisovanému při erotických masážích, které se často za tantru schovávají.

Klečíme proti sobě, to jsem si vyžádal, koukáme se do očí, držíme se za ruce. Ještě si nějakou dobu povídáme. Uvolnění. Mátový čaj, kuličky hroznového vína křupou mezi zuby tak intenzivně.

Celý následující týden jsem nabuzený. Cvičím každé ráno, bez úsilí, těším se na to.

Povídání číslo 2: Alena, 30 let, Tantra masáže Praha Jak ses dostala k tantrickým masážím a jak dlouho se jim věnuješ? Masážím se věnuju čtyři a půl roku a dostala jsem se k nim skrze tantrickou filozofii, asi před šesti lety. Všichni sice mluvili o masážích, ale mě tantra zajímala prvotně jako životní styl. Věnovala jsem se meditacím, práci se svým tělem, cvičení jógy… Co říkalo tvé blízké okolí na to, že jsi začala s masážemi? Měla jsem občas obavy, jak někdo tuto informaci přijme. Lidé v mém okolí ale vnímají, že se věnuji něčemu, co mě naplňuje. A že to není něco, co si třeba původně představovali. A co tvoji rodiče? Moje máma to ví a je z toho nadšená. Hodně se s ní o tantře bavím. Byla dokonce tady ve studiu asi před měsícem i se svojí kamarádkou. Tu jsem masírovala já a mámu moje kolegyně. Jaký je rozdíl mezi tantrickou a erotickou masáží? V tantrické masáži nejde jenom o sexualitu. Důležitá je emocionalita, ale i spiritualita. Mě překvapila vysoká míra emocionální blízkosti. Je důležité vytvořit všechna tato propojení, skrze ně zažít sblížení duší. To, čemu se tady věnujeme, můžeme nazvat posvátná sexualita. Zveme do prostoru nejenom tělesné aspekty člověka, ale i ducha a duši, to, co nás přesahuje. O tom se špatně mluví, proto je to prožitková záležitost. Jaké jsou základní hranice, které zájemci o masáž nastavíš? Je důležité, aby klient zůstal v přijímající roli. A hlavně – aby byl zaměřený na sebe. V tantrické masáži vůbec nejde o naše spojení, i když fyzický kontakt v nějaké míře probíhá. Je to jako meditace, uvědomování si, co se děje tady a teď. Když máme hodně energie, ale málo vědomí, vzniká chaos. Na druhou stranu – vědomí bez energie, to je mrtvola. Podobně to chce i v tantrické masáži zvolit správnou rovnováhu.

Pondělí č. 3 – Stáňa, Arkaya – centrum těla

Dlaně hladce přejíždějí přes nahé mužské a ženské tělo – na velké obrazovce nad recepcí. Vstupní světlá místnost vizuálně hýčká, měkké koberce, ozdobné zrcadlo, skleněný lustr… Na Vinohradech mě s úsměvem vítá Stáňa, vysoká, štíhlá, zralá žena, kterou si brzy vnitřně pojmenuji přezdívkou Zkušená čarodějka. „Buď tady svým pánem, dovol si jakékoliv zvuky a pohyby, klidně stojku na hlavě,“ říká ke konci našeho úvodního povídání v přátelském duchu. Opět nejprve popisuje pravidla, vyjasňujeme představy a možnosti.

Přešli jsme ze světla do šera jedné z místností. Tlumené, zemité barvy pokoje osvětlují lampy a svíčky, nohy se mi boří do huňatého koberce. V prostoru stojí masážní lůžko. Opodál vidím nejen kožešinové rukavičky, ale i důtky. Když později ležím na břiše, skrze odraz velikého zrcadla s masivním ozdobným rámem mohu vidět své ležící tělo i tělo masérky, která má na sobě bílý šátek umně uvázaný kolem pasu. Využívat oči je ale zbytečné, odvádí mě to od vlastního prožívání. Vše moje přichází skrze Stáňu.

Foto: Jan David, Seznam Zprávy Stáňa

Pouští hudbu, poklidnou, nikoliv etnickou, v jednu chvíli se rozezní krásný klavír. Dostávám čas na sprchu, až budu polooblečený v sárongu kolem pasu, mám pootevřít dveře. Přichází. Stojím v úvodním rituálu, Stáňa proti mě klidně dýchá. Funím, jako bych běžel do schodů – to samo, tělo chce kyslík. Přítomnost Stáni mi potvrzují její hladivé, seznamující, uvolňující dotyky. Slyšitelně se ladí na můj rytmus dechu. Pak se aktivně rozdýcháme, zadržujeme dech, uáááá! V závěru úvodní části jsem hlazený sárongem, tím svým, takže už stojím neoblečen. Je to přirozené. Asi jako doma v koupelně. Bytí beze studu.

Lehám si na masážní lůžko na břicho. Zažívám péči skrze hlazení. Kdy přichází horké žínky nebo olej, nevím přesně. Vnímám nárazové otřesy svého těla, syčivý dech, jsem plně sám sebou, masérka je… Kde je? Otvírám oči, koukám do zrcadla. Vidím odraz svého těla a soustředění ženy nad sebou. Masíruje ležící postavu – mám pocit určitého nesouladu mezi tím, co vidím, a co cítím.

Tělo se mi zase samo od sebe cuká. Nemám záchvat, ale možná to tak vypadá. Neřeším to. Znovu přichází už dříve domluvená nabídka použití nástroje známého jako důtky. „Fakt do toho jdu?!“ blikne mi v hlavě, ale navzdory totální nejistotě říkám ano. Švih! Sevřu dlaněmi lůžko. Zajímá mě můj probouzející se vztek, chci zařvat na celý svět. Najednou ale důtky mizí, střídá je jemnost nad jemnost. Obrovský kontrast, ohromení. Nemít zavřené oči, vypadnou mi překvapením. „Tohle jsem ti chtěla ukázat,“ usměje se Stáňa.

Přichází nabídka masáže prostaty. To je moje největší zamyšlení. Nechci. Ale jdu do toho, jsem tady i průzkumníkem – píšu reportáž. Po chvíli cítím, že tudy moje cesta do nitra nevede. A že ze mě nikdy nebude ani pašerák. „Nebudu tě trápit,“ říká po nekonečné chviličce Stáňa.

Už ležím na zádech. Blažený. Jsem obložený horkými žínkami. Nádhera! Dýchám, už zase klidný, chvílemi moje tělo cukne v uvolnění. Mám její ruce v tříslech, za moment na hrudi a už je zase zpátky. Krouživé pohyby. Táhlé pohyby. Nádech! Vzduch jde hluboko do břicha. Vnímám svoji integritu, celé tělo, povrch i nitro, vědomí těla. Jsem ve víru divočiny, dýchám jako ďas.

Nestíhám vnímat, co všechno se mi děje – otvírám oči, abych pochopil provedení podivuhodného spirálovitého pohybu. Zase je zavírám. Čím víc dýchám, tím víc dýchá masérka. Pět nádechů a výdechů, pak nádech a zatnutí všech svalů v těle, co to jde. Dvakrát po sobě. Podruhé držím zatnutý jako snad nikdy. Klepu se, teče ze mě pot. Pád na záda, uvolnění. Stáňa mě povzbuzuje, ať si prožiju sílu. Vrčím. Řvu. Proč? Nevím, však už jsem byl i letadlo. Zatínám ruce jako spáry šelmy. Uvolnění. Vracím se zpět do reality, aniž bych byl pryč. Klid. Povídáme. Co to zase bylo? Usmívám se.

Další týden od masáže jsem plný emocí. Každé ráno s chutí cvičím, mám potřebu udělat si pořádek ve věcech.