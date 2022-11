Kus Kuby v pražské Kaprovce. Výprava za mojitem a kreolskou kuchyní

Ten vznikl v polovině minulého století a i když to je vlastně poměrně malá „špeluňka“ mezi domy, ostatně název je možné volně přeložit jako hospoda uprostřed ulice, brzy se stal kultovním centrem havanské bohémy. Chodil sem slavný spisovatel Ernest Hemingway, který si Kubu zvolil za svůj druhý domov, koupil si zde dům a napsal zde ceněnou novelu Stařec a moře, ale také herečka Marlene Dietrich, chilský básník s českým jménem Pablo Neruda či hvězda magického realismu, spisovatel Gabriel Gárcia Márquez.

V havanské Bodeguitě se míchalo hlavně mojito, v té době poměrně nový drink, který ovšem vyrostl na kořenech pirátského dryáku ze 17. a 18. století. Když se totiž v Karibiku začala vyrábět první pálenka z cukrové třtiny, tedy předchůdce dnešního rumu, nebyla moc chutná, ale zato byla silná. Aby se to vůbec dalo pít, námořníci a piráti si do ní přidávali cukr, mátu a limetu, tedy stejné ingredience, na jakých je postaveno současné mojito. To se podle legendy mělo zrodit právě v havanské Bodeguitě, ale je dost možné, že ho již předtím míchaly i jiné podniky.