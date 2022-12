Šťavnaté maso s chutí ohně. Do Brasileira se jezdí jako do Národního

Brazilský fotbal zná v Česku skoro každý, ale brazilská kuchyně tady byla dlouho velkou neznámou. Změnila to až „hospoda“ U Zelené žáby, jeden z nejslavnějších pražských podniků s téměř šest set let dlouhou historií. Právě zde na počátku roku 2003 otevřelo brány první pražské Brasileiro s nabídkou rožněných mas a v té době ojedinělým konceptem „sněz, co zmůžeš“.