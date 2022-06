Večeře v oblacích je zpět. Letos se bude podávat koprovka či pribináček

Dinner in the sky je jednou z nejoblíbenějších gastronomických atrakcí roku. Zážitek trvá zhruba hodinu. Dvacet dva hostů se usadí kolem prostorného stolu, každý je ke svému křeslu připoután speciálním pásem – a pak už jeřáb plošinu vytáhne do výšky padesáti metrů, kde kuchaři podávají oběd či večeři o několika chodech.

Oproti loňsku je nejzásadnější změna v pozici šéfkuchaře. Po Marku Raditschovi přichází o deset let mladší a možná ještě úspěšnější Pavel Býček. Právě on byl jedním z klíčových mužů pražské michelinské restaurace Alcron. Po šesti letech odtud odešel a založil si s kolegou vlastní restauraci The Eatery v pražských Holešovicích. A michelinští komisaři už mu přidělili ocenění Bib Gourmand.

Blázen z Holešovic

Začátky přitom nebyly jednoduché. Pavel Býček podnik otvíral bez větší reklamy, vlastně reklamou byl on sám – alespoň pro ty hosty, kteří ho znali z Alcronu. Hned jedna z prvních recenzí, která o podniku vyšla, ho ale nazvala bláznem, jenž odešel z michelinské restaurace, aby v Holešovicích vařil koprovku. No vida, a právě jeho koprovka se stala charakteristickým jídlem celého podniku. A chybět nebude ani na plošině vyzdvihnuté nad pražské ulice.

Co všechno bude Býček na plošině vařit a připravovat? Jako předkrm se bude podávat tatarák z červené řepy s brynzou a oříškovým dresinkem. Poté hosté „plující vzduchem“ ochutnají již zmíněnou koprovku s uzeným pstruhem a pečenými brambory. Jako hlavní chod se bude servírovat kachní prso s foie gras, pečenou dýní a kaštany. Vše završí dezert v podobě domácího pribináčku s hruškami.

Foto: Archiv Dinner in the sky, Seznam Zprávy +2

Pavel Býček je jedním z největších talentů v české gastronomii. Začal vařit už ve svém dětství a již ve třinácti letech se zúčastnil první kuchařské soutěže. Po maturitě odešel na zkušenou do Londýna, kde zůstal čtyři roky, které označuje jako krásné čtyři roky pekla. Zde rodák z Rožnova pod Radhoštěm pracoval dva roky v michelinské restauraci Galvin at Windows.

Romantika za šest tisíc

V loňském roce se atrakce přestěhovala z Riegrových sadů do samotného centra, tedy na pražskou náplavku, konkrétně na Dvořákovo nábřeží. Dinner in the sky se koná se vždy v září, obvykle dva až tři prodloužené víkendy. Letos jsou zatím vypsané termíny ve dnech od 1. do 4. září a od 8. až 11. září, kdy se každý den koná několik obědů a večeří. Nejzajímavější časy jsou ovšem již vyprodané, řeba na pátek 2. září zbývá z původních cca 180 míst celého dne posledních dvanáct. Čeká se, zda organizátoři atrakce přidají ještě třetí víkend.