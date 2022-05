Zpěvačka Lenka Nová: Pokud se někomu daří, je to málokdy úplná náhoda

Cítíš se sama jako boomer?

Myslím si, že jsem asi také boomer, protože do tvého telefonátu jsem nevěděla, co to boomer je. Kamarádky říkaly, že je to někdo starý, kdo nerozumí mladým.

Baví tě ponořování se do nových věcí?

Netrávím čas tím objevováním, nebrouzdám po nových aplikacích, snažím se držet krok, ale s přibývajícím věkem si říkám, že nemusím. Dříve jsem měla ambice, že bych měla všechno stíhat, ale poslední dobou si říkám, že nemusím všechno umět a že zvládnu to, co zvládnu. A navíc je tady další generace, která to může udělat za mě.

Lenka Nová Zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem. Pochází z Brna, kde začínala se zpěvem v místních rockových kapelách. Poté 12 let působila v kapele Laura a její tygři, s níž odehrála stovky koncertů a vydala několik alb. Od roku 2008 úzce spolupracuje s textařem Michalem Horáčkem. Natočila s ním alba Ohrožený druh a Český kalendář, v roce 2016 spolupracovali na desce Čtyřicítka, kde je nejen interpretkou, ale také autorkou hudby. Od roku 2012 je na sólové dráze. Vydala čtyři sólová alba Nová deska, Psí hodina, Čtyřicítka a Dopisy. Vystupuje společně s Petrem Maláskem v komorním koncertním programu Ve dvou.

Vždy mě fascinovalo, že kapelník skupiny Laura a její tygři Karel Šůcha si do kapely vybíral samé sexy ženy. Jak dlouho jsi byla jejich frontmankou?

Dvanáct let a dvakrát jsem dostala padáka. Lauru jsem jako fanynka objevila ve třinácti a jako zpěvačka do ní díky konkurzu nastoupila ve dvaadvaceti. Pro mě to byl splněný sen, ale trochu nečekaný. Nikdy jsem si nepředstavovala, že bych mohla zpívat v této kapele, protože jsem ani nevěděla, jestli se zpěvu chci věnovat. A to, že jsem do Laury přišla, mi hrozně pomohlo, protože jsme najednou věděla, co chci v životě dělat. Byla jsem v profesionální kapele a měla životní náplň.

Za co Karel Šůcha vyhazoval z kapely?

To bylo různé, většinou za narušování jakéhosi pořádku. Lidé mu říkali, že má diktátorské sklony, ale ono to asi jinak nejde, obzvlášť v kapele, která má čtyři a více členů. V Lauře se prolnula spousta osobností, které se chtěly logicky prosadit. Když se prosazovaly moc, tak prostě šly.

Nedávno jsem našla v nějakých poznámkách rozpis zkoušek, ve kterém bylo přesně rozepsáno, kdy bude jaká zkouška, co se přesně bude zkoušet, zpívat, hrát, jaká bude choreografie. Od té doby jsem takhle perfektní plán nezažila, Karel byl precizní šéf a mně se potvrdilo, že pokud se někomu daří, tak málokdy je to úplná náhoda.

Jak si v době puberty řešila oblečení?

Byli jsme chudá rodina, žily jsme samy s mámou, nepamatuji si, že bychom doma měly bony, že bych si šla něco koupit do Tuzexu. Nevím, jak jsem sháněla oblečení, ale vzpomínám si, že máma šila. A já si vyšila logo U2 na kabát.

Jak ses dostala k hudbě, kterou děláš v současnosti, tedy k písničkám šansonového typu?

Byla to přirozená cesta, která trvala dvacet let. Byla jsem v Lauře a mezitím jsem byla oslovena Michalem Horáčkem na desku Ohrožený druh, na které se sešly různé zpěvačky. A tam jsem uspěla s jednou skladbou s názvem Jak ten chlap se na mně dívá, zpívám ji dodnes a končím s ní své koncerty. O tři roky později jsem začala s Michalem Horáčkem koncertovat, do toho jsem rodila dítě a ještě vydávala svojí sólovku, kterou produkoval Michal Dvořák z Lucie. Pak byla sólová deska Psí hodina s Michalem Pelantem, v níž šlo více o texty. Následovala Čtyřicítka s Michalem Horáčkem, na které jsem se podílela více autorsky. A pomohlo, že mi dal Michal důvěru, protože do té doby mě kolegové moc nebrali. Je to pro mě velká pocta, že jsem s ním mohla spolupracovat, protože dlouhodobě patří mezi nejlepší textaře u nás.

Jací se ti líbili chlapi, když ti bylo dvacet? A jaké potřebuješ mít kolem sebe teď?

To se velmi změnilo, pozoruji to na sobě. Já dříve vyhlížela spíše ty problematické a divné, podle toho taky ty vztahy vypadaly. Měla jsem takové záchranářské pudy. Na tohle už dneska nemám čas, hledám dospělé muže se skrytou krásou a intelektem, kteří nejsou středem pozornosti. Loni jsem uprostřed pandemie ukončila jeden vztah. Řekla bych, že to byl právě ten starší model.

Kdy a kde bude možné tě vidět naživo?

Po takové slabší zimě, kdy byla situace nepřehledná a spousta pořadatelů akce rušila a přesouvala, to snad vypadá nadějněji. Od dubna hrajeme, s Petrem Maláskem dojíždíme turné Ve dvou. A vykopáváme první koncerty Vila tour, což je můj nový projekt. Jeho myšlenkou je propojit špičkovou architekturu s kvalitní hudbou. Chtěli bychom nabídnout zkrácený výklad průvodce, potom samostatnou prohlídku objektu, poté bude následovat koncert.

Chtěla bych to dělat během léta, aby byly k dispozici i zahrady. Po koncertě je třeba zážitek zpracovat. Těch objektů je docela dost a jako první z nich jsou potvrzeny Werichova vila v Praze, Vila Tugenhat v Brně, dále koncert ve Vratislavicích, rodišti Ferdinanda Porscheho. Jednáme i s jedním Loosovým objektem v Plzni.