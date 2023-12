Glosa: Inflace nejvíc dopadla na vánoční projevy

Vlastní konkrétní návod na řešení ale v projevu nenabídl, naopak několikrát zdůraznil, jak to má vláda těžké.

„Opravdu někdo věří tomu, že tyto problémy lze vyřešit lusknutím prstů? Opravdu někdo věří tomu, že tahle vláda měla a mohla mít připravený jasný plán a detailní řešení? Anebo je to jinak?“ ptá se jeden z nejvyšších ústavních činitelů občanů. Politici spolu podle Vystrčila musí víc mluvit a také voliči se mají zamyslet nad tím, jak být lepší.

Možná jsem už po letech psaní o politice poněkud okoralá, ale na vysokého funkcionáře vládnoucí strany mi to přišlo poněkud málo. A je otázka, jestli voliči chtějí slyšet další etudu o tom, kdo za to může, spíš než návrh řešení a vyhlídku do budoucna.