Komentář: Dominik Feri prohrál. Hlavně sebe a svůj odkaz

Klišé o politických kometách, které s mocným efektem rychle zazáří a stejně rychle zhasnou, jako by bývalo vzniklo, jen aby bylo čím popsat kariéru Dominika Feriho.

Trest tří let vězení za dvě dokonaná znásilnění a jeden pokus pro někdejší hvězdu TOP 09 není pravomocný, ale je zásadním momentem v oné fázi zhasínání.

Tím spíš, že přichází v době, kdy se poslanci chystají debatovat o nové trestní definici znásilnění a sexualizované násilí se pozvolna, ale úspěšně prodírá do popředí mnoha veřejných debat díky tvrdé práci mnoha sdružení (Pod svícnem, Bez trestu, Konsent) i jednotlivců. Citlivost na toto téma především mezi mladou generací znatelně roste, prostředí sociálních sítí jím dost silně žije a polemiky kolem různých případů sexualizovaného násilí jsou často velmi ostré.

Jinými slovy Feri s vrozeným talentem dokázal to, o co se dnes mnozí starší politici velmi křečovitě snaží - přesvědčit lidi těsně kolem věkové hranice zisku volebního práva jednak o tom, že je politika může zajímat, a jednak že se může také zajímat o ně a o jejich témata.

No a pak to všechno zhaslo.

I v této fázi ale snad ještě šlo zachránit něco z Feriho politického odkazu. Pokud by dokázal své jednání nahlédnout optikou sílících diskuzí o novém pohledu na sexualizované násilí, pokud by projevil cosi jako pokoru či lítost vůči svým obětem, pokud by i pod hrozbou trestu alespoň trochu dokázal zůstat tím, za koho se v debatách se studenty a při vystupování na sociálních sítích vydával.