Proč dostal Feri tři roky vězení? „Ženy se mu nemstí ani nelžou.“

Dominik Feri u soudu vypichoval i ty nejmenší detaily: Kde stál v jeho bytě gauč nebo na které straně měla poslanecká kuchyňka mikrovlnku. To aby dokázal, že se sexuální útoky neodehrály tak, jak popisovala obžaloba.

Marně. Soud ve čtvrtek nepravomocně rozhodl, že bývalý poslanec TOP 09, idol části mladé generace a vystudovaný doktor práv má jít nepravomocně natvrdo na tři roky do vězení. Za dvě znásilnění a jeden pokus.

Co rozhodlo? Seznam Zprávy přinášejí hlavní argumenty Feriho obhajoby. A proti nim důkazy, které podle obžaloby i soudkyně Lenky Hájkové jednoznačně prokázaly, že Feri zločiny spáchal.

Ženy u soudu shodně prohlásily, že sex s Ferim nechtěly a odmítaly jeho návrhy. „Nerespektoval nic, co jsem říkala,“ popsala jedna z obětí. Přesto si styk ve dvou ze tří případů vynutil - pokaždé v jeho bytě na pražském Žižkově.

„Není vyloučené, že poškozené svým příběhům mezitím uvěřily,“ řekla obhájkyně Smítková. A druhý Feriho advokát Kučera zase před soudem mluvil o tom, že motivem mohlo být to, že dívky byly do Feriho, instagramové superstar s milionem sledujících, nešťastně zamilované.

A svědectví proti němu mohlo být prý i druhem pomsty. „Možná to zakládá na zlomené srdce, ale nikoli na definici trestného činu znásilnění,“ naznačil Kučera.

Rozsudek soudkyně Hájková opět postavila na znaleckých expertizách, ale i pozorování, jak se ženy chovaly při výsleších (novináři u jejich svědectví nesměli být a Feri je poslouchal z jiné místnosti). Ve zkratce: Z posudků nevyšlo, že by si roli obětí užívaly nebo že stojí o pozornost v médiích.

A připomněla, že psychoterapeutka této ženy potvrdila, že její klientka líčí skutečné události. „Nic nenasvědčovalo, že by si výslech užívala. Naopak zdůrazňovala, že nechce nálepku: Ta, co ji znásilnil Feri,“ souhlasila státní zástupkyně Petra Gřivnová.

Všechny ženy si navíc podle znalců odnesly ze setkání s Ferim trauma (u jedné propukla i diagnostikovaná duševní porucha), poškodilo to jejich další život - studium i práci. Na jednu podle odborníků silně a negativně zapůsobilo už jen to, když se Feri z jiné místnosti při její výpovědi smál a mikrofony to zachytily.