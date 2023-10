Komentář: Fialovi ani Babišovi lidé nevěří. Lze se poučit v bývalém SSSR?

Nejníže padl premiér Petr Fiala (ODS). Nedůvěřuje mu 77 procent lidí. Jistě, kdo je u moci a činí nepopulární rozhodnutí, nebývá miláčkem davů. V době Putinovy války, s ní propojených ekonomických propadů a se státní kasou do jisté míry vyprázdněnou předchozím kabinetem to platí dvojnásob. Ale i tak. Čtyři pětiny národa? Není to už příliš?