Komentář: Byznysu došla trpělivost s vládou. Vstupuje do politiky

Podnikatelé v čele se Svazem průmyslu a Hospodářskou komorou v červenci rozjeli burcující kampaň za oživení stagnujícího Česka. Obě vlivné asociace mají od jara nové vedení a novopečení prezidenti Jan Rafaj a Zdeněk Zajíček se funkcí chopili s urputností, na jakou od funkcionářů zájmových uskupení nejsme zvyklí.

Byznys tlačí na vládu, aby okamžitě začala provádět radikální reformy, které odblokují zaostávání České republiky.

Ta se podle ekonomů ocitla v takzvané pasti středních příjmů, roste pomaleji než zbytek Evropy a prohlubují se v ní dlouhodobě neřešené problémy.

Byznysové požadavky opakovaně zazněly na páteční konferenci nazvané „Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let“. Už jsme o nich na Seznam Zprávách několikrát psali, proto jen připomínám:

- podnikatelé chtějí odbourání byrokracie a zkrácení povolovacích procesů pro investiční projekty

- chtějí, aby vláda umožnila příliv pracovní síly ze zahraničí, protože je omezuje nedostatek volných mozků i rukou

- chtějí zajištění energetické bezpečnosti a dobudování dopravní i datové infrastruktury

- chtějí reformu vzdělávacího systému tak, aby produkoval motivované a kvalifikované zaměstnance.

- žádají zlepšení domácího výzkumu a zvýšení kvality univerzit

- chtějí oživit bytovou výstavbu

- a upozorňují, že se to neobejde bez radikálních legislativních změn

Rafaj i Zajíček prohlašují, že Česku chybí vize. Cíl, za kterým by země dlouhodobě šla. I proto na svou reprezentativní konferenci pozvali premiéra. Strávil s nimi celé páteční dopoledne, během něhož ho finančníci, energetici, průmyslníci, developeři, dopravci a inovátoři zasypávali svými stesky i doporučeními, jak restartovat usínající ekonomiku.

Značně opožděný projev

Nutno uznat, že na začátku konference pronesl Petr Fiala dobrý státnický projev.

Potvrdil, že Česku chybí vize, na níž by se shodla většina společnosti. Vyzval k sebevědomí. Navrhl, aby se novou vizí Česka stala ambice být hlavní křižovatkou Evropy v dopravě, energetice, inovacích a kultuře, vytyčil strategické priority.

Uznal že hlavními podmínkami pro jejich naplnění je „smršť legislativních změn“ a zajištění financování v řádech bilionů korun. A slíbil, že když „se naše země stane skutečnou křižovatkou, povede to k takové proměně ekonomiky, která lidem zajistí kvalitnější život, lepší práci, snadnější cestování nebo lepší životní prostředí.

Krásně se to poslouchalo. Jen měl ten projev víc než rok a půl zpoždění. Měl zaznít v den, kdy Petr Fiala nastupoval do funkce, teď se mělo dávno pracovat na realizaci. Jistě, krátce poté, co se Fialova vláda ujala moci, vypukla na Ukrajině válka, přišla energetická krize a vláda řešila nečekané starosti. Jenomže i tak se cesta k vizi Česka jako ekonomické, dopravní a intelektuální křižovatky Evropy měla dávno naplňovat.

Jaká je realita? O reformě vzdělávání či zdravotnictví není slyšet, stavební zákon připravený minulou vládou se o řadu měsíců zdržel, povolovací procesy dál drhnou, dotační systém se nemění, otevření pracovního trhu se sice chystá, ale velmi opatrně. Kapitálovému trhu hrozí ochromení kvůli špatně navrženému Lex ČEZ II, byty jsou stále málo dostupné. Státní energetická koncepce je v přípravě, další strategický dokument Národní klimaticko-energetický plán má už oficiálně zpoždění. Penzijní reformu sice nakonec prezident v pátek podepsal, ta ale zásadní dopad stárnutí populace na české veřejné finance stejně neřeší.

Nová pravicová strana?

Nevyčítala bych Fialově vládě úplnou nečinnost. Pár věcí se povedlo, na dalších se pracuje. Ale tempo je zoufale pomalé. Tak pomalé, že to vyburcovalo zástupce byznysu, aby sami vstoupili do politiky a začali popisovat a prosazovat své jasně politické požadavky.

Není o tom pochyb: Český byznys se pokouší sám stát relevantní politickou silou. Nepřiznává to. Šéf Svazu průmyslu Jan Rafaj ujišťuje, že jsou zaměstnavatelské asociace „striktně nepolitické, protože nefandí žádné partaji“.

Jenomže tím popírá realitu.

Je to přesně naopak: Byznysové asociace se snaží prosazovat nové zákony, diktovat vládní agendu, dokonce i dirigovat partajní strategie: Rafaj i Zajíček vyzývají vládní strany, aby na ekonomickém restartu Česka postupovaly v dialogu s opozicí a neprosazovaly svá řešení na sílu. Mají k tomu dobrý důvod: „To nejhorší, co by se nám mohlo stát, je, kdyby vláda začala s reformami a za dva roky přišel obrat,“ řekl šéf Hospodářské komory.

Rozhodně nemusíte s byznysmeny ve všech jejich návrzích souhlasit. Nemusíte věřit ujišťování, že silný byznys přinese prosperitu celé zemi. Ale tažení byznysových špiček lze pochopit: Přestaly věřit stávajícím politickým stranám a snaží se prosadit vlastní vidění světa. I proto je dobré řešení navrhovaná byznysmeny znát a podrobit je veřejné debatě.