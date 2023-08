Komentář: Stiborek je pryč, teď musí Válek uhlídat IKEM

Zapojení ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny Michala Stiborka do byznysu s nebankovními úvěry prostřednictvím peněz nejasného původu bylo skandální a jeho odhalení nemohlo skončit jinak než Stiborkovou rezignací. Ta by ale rozhodně neměla být koncem příběhu. To napínavé teprve začne a pro ministra zdravotnictví Vlastimila Válka to nebude nic lehkého.