Komentář: V Česku není „blbá nálada“, pane premiére

Co se musí stát, aby šéf ODS vytáhl ze špinavého prádla své vlastní strany termín „blbá nálada“ a pokusil se s jeho pomocí získat zpátky přízeň svého elektorátu?

Odpověď: Musí být opravdu nešťastný z toho, jak se komunikace a zejména preference jeho vlastní strany vyvíjejí.

Petr Fiala o víkendu napsal na sociální síti X: „Blbá nálada je nakažlivá a otravuje svět kolem nás. Jenže skepsí, naštváním a škarohlídstvím se ještě nikdy žádný problém nevyřešil.“

Připomeňme: Termín „blbá nálada“ použil Václav Havel v druhé polovině 90. let, podle některých zdrojů to bylo poprvé v pořadu Hovory z Lán 25. května 1997 (pokud to je jinak, tak to jistě ví a opraví Jindřich Šídlo, „živá Wikipedie“ české politiky).

O necelý půlrok později postavil Havel na „blbé náladě“ svůj slavný projev v Rudolfinu, ve kterém poukázal na krizi důvěry ekonomických reforem a problém korupce, klientelismu a celkové stagnace společnosti.

A ano, pokud pamětníci vzpomínají na tuto událost jako na projev, kterému „netleskal Václav Klaus“, pak vzpomínají správně. Havlova slova nastartovala politickou krizi, která – když použijeme opravdu velkou dávku nadsázky – trvá dodnes.

Jinými slovy: V roce 1997 Václav Havel ukončil tu část 90. let, kdy jsme si říkali, že „všechno je lepší než komunisti“, a zavírali oči před problémy, které byly zjevné a velké.

Dnes se ty samé problémy zveličují na úkor toho dobrého, čeho – rovněž nepochybně – bylo v tomto období 1990 až 1997 dosaženo. Ale to je jiná historie.

Abychom to řekli z pozice ODS: Dodnes jsou v této straně lidé (a to i na velmi prominentních pozicích europoslanců, senátorů, poslanců a možná i ministrů), kteří „blbou náladu“ vnímají jako symbol ponížení a prohry ODS, které se do její DNA vepsaly jako dědičný hřích.

A Petr Fiala stejně „blbou náladu“ vytáhne, a nejen to – skončí svou slovní ekvilibristiku jiným slavným Havlovým citátem o tom, že naděje není víra v to, že věci dobře dopadnou, ale že mají smysl?

Obávám se: Tohle pro ODS ani dobře nedopadne, ani nedává smysl.

Zas tolik mi to nevadí, jinak řečeno budoucnost ODS není barikádou, na které bych chtěl bojovat, nebo dokonce umřít. Ale čistě racionálně mi to nedává smysl.

Mám k tomu ještě tři stručné „podotky“.

1) V Česku není blbá nálada. Podle posledního výzkumu Eurostatu jsou obyvatelé Česka devátí nejšťastnější v EU. Jinými slovy: Jsme se svými životy a světem nadprůměrně spokojení. Víc než – například – Irové, Švédové, nebo dokonce Němci.

A ano, myslím si, že to není jen nějaký náhodný výsledek náhodného průzkumu. Češi nemají blbou náladu. Češi mají blbý vztah k lidem, kteří jim vládnou. Zejména pokud jsou to rovněž Češi.

Neumíme sami sobě vládnout, pokud to chcete napsat jinak.

Kdybych mohl nabídnout teorii (ne moc podloženou, spíše vystřelenou do tmy), pak si myslím, že pro nás Čechy je dokonce lepší, když nám vládne někdo jiný. Nebo aspoň „jakoby“ jiný, viz třeba Babiš nebo v éře Československa Husák.

Jsme mistři v ironii, sarkasmu a pasivní agresivitě. Jsme „smějící se bestie“ a ne nadarmo o nás Michael Palin z Monty Pythonů řekl, že si – podobně jako Angličané – myslíme, že „všechno je k smíchu“.

Což jinak řečeno znamená, že si z věcí i lidí umíme dělat legraci, ale neumíme je milovat. A i když je milujeme, tak jim to neumíme říct. Takže pokud jste shodou okolností premiérem těchto lidí, musíte mít nutně pocit, že mají blbou náladu.

Nemají. Je to jednodušší, pane premiére, oni vás prostě nemají/neumějí mít rádi.

2) Vyjmenováváte důvody, kvůli kterým bychom měli mít dobrou náladu. Jsou to:

– žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa,

– prakticky nemáme nezaměstnanost,

– patříme k nejrozvinutějším státům na planetě,

– kvalita veřejných služeb je vysoká,

– máme fungující demokracii.

Námitka: Jenže tohle všechno platilo i za Babiše. Například to, že platil poslední bod, dokazuje prostý fakt, že dnes jste premiérem vy.

Ano, šéf Agrofertu byl proti vám ufňukaný miliardář s osobním stylem laciného cirkusáka, který nebyl schopen řešit jako manažer ani jako politik covidovou krizi.

Vy jste noblesní profesor se vzděláním a stylem, který neumí řešit ekonomické potíže spojené s tím, že kousek od našich východních hranic probíhá existenciálně důležitá válka.

Plus – abychom nezapomněli – začínáte také fňukat. Nedělejte to, kazí to váš umělecký dojem. Což je v tenhle moment jediné, co máte.

3) „Blbá nálada“, tedy to, co vy tímhle termínem nazýváte, pomáhá opozičním politikům vyhrát příští volby. Ale spravedlnost je v tom, že když se jim to povede, přispěje to k tomu, že ty další volby zase prohrají.

Přesně to se děje. Nic jiného v tom není. Nic jiného v tom nehledejte.

Ale upřímně, vy to v tom nehledáte. Vy jste Václava Havla vytáhl a oprášil shodou okolností den poté, co se Česko loučilo s Karlem Schwarzenbergem, mužem, jehož osud a odkaz zůstanou s prvním československým i českým polistopadovým prezidentem spojeny.