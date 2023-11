Pracuji ve školství a nevím, za co se stávkuje, píší čtenáři o protestu

Miroslav Waidinger: Učitel má normální pracovní dobu 8,5 hodiny. Z toho má 22 hodin vyučovací povinnost týdně. Zbytek má dohledy, pohotovosti, předmětové komise. Ani ty přípravy nemusím zmiňovat, protože ty jsou mnohdy navíc. Víte, jak dlouho trvá opravit diktát? V úvazku mám 14 hodin češtiny a z každé hodiny aspoň jednou do týdne 28 sešitů. To, že neučím, neznamená, že nepracuji. Podle stejné logiky by hasiči měli hasit osm a půl hodiny, protože jinak nic nedělají. To je asi blbost, že? To, že nestávkujeme za prachy, jsme si už doufám vysvětlili jinde. Volna máme přesně 40 pracovních dnů a pak dvanáct dnů studijního volna. Jakékoliv volno si vybíráme řízeně podle potřeb školy. Neumím si představit, jak by se veřejnost tvářila na sabatikl, který už je běžný v mnoha zemích včetně třeba Polska.

Romana Fabiánová: Předně podotýkám, že pracuji ve školství. Vědí vůbec ti, kteří se vehementně hlásí ke stávce, za co budou stávkovat? Mám pocit, že každý jen plácá prázdnou slámu. Odbory nedokázaly přesně definovat důvod stávky. Začalo to platy nepedagogů (s tím souhlasím, platy jsou velmi nízké hlavně u kuchařek ve školních jídelnách, neboť se stále přidávalo jen učitelům a na nepedagogy nikdo nemyslel). Teď se to ale nějak rozplizlo a nikdo vlastně neví, za co se bude stávkovat, protože každý říká něco jiného. Každý si něco přidal a je z toho pěkný guláš. Jsou to jen výkřiky do tmy. Takže by si měli odboráři ujasnit, co vlastně chtějí, a pak nabádat lidi ke stávce. Školství má mnoho problémů, ale takhle se problémy neřeší. Navíc v době, když státní pokladna zeje prázdnotou. Když na něco nemám, tak si to prostě nemohu dovolit. Je to jako s rodinným rozpočtem. A pokud se budu zadlužovat, přijde bankrot. A to nikdo nechce. Je potřeba se z toho dna nejdřív dostat a pak si můžeme začít užívat.