Za náplň práce úředníka ještě odměna? zlobí se čtenáři. Šéf úřadu nápad hájí

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u rozhovoru s generálním ředitelem Úřadu práce Danielem Krištofem. Ten se v reakci na čtenáře snaží svoje rozhodnutí a nastavení cílů pro podřízené vysvětlit a obhájit.

Pavel Kuřil: Není nad to dostat odměnu za práci, kterou mám v popisu pracovní funkce. To se pak nemůžeme divit, že je tento stát v takové ekonomické kondici a že se musí dělat konsolidační balíček, aby bylo na odměny. Ale nedalo mi to, byl jsem za šéfem, že jsem dnes udělal svou práci, zda by to mohl zohlednit na konci měsíce formou prémie. No, tak jsme se oba zasmáli, jak to ten ÚP zase vymyslel. Tohle je už nad rámec města Kocourkova.

Jana Zvánovcová: A to jako, když je zaměstnanec povinen vyřídit žádost, tak pokud ji vyřídí, dostane odměnu? A pokud ne, bude vyhozen? Snad je to jeho náplň práce, tak proč nějaké odměny? Tak takhle to funguje ve státní správě? Mnoho otazníků.

Roman Navratil: Rychlá a kvalitní práce úřadů je všude ve světě běžný standard. Akorát v Česku úřady nefungují.

Josef Koudelný: To by měla být samozřejmost, že úředník bez odkladu udělá svoji práci. V Řecku brali odměny za včasný příchod do práce. Už víme, kam nás vláda chce dostat.

František Martínek: Takže za to, co má dělat a bere za to plat, dostane ještě peníze navíc? Jo lepší jak socialismus. Kdo by to nechtěl? Osobně pozoruji to, že práce přibývá a odměny nejsou žádné, jen narážka na to, že když se ti to nelíbí, můžeš jít. Navíc zrychlení práce bez odměny je začátkem nekvality, a tudíž i menší schopnosti konkurence, ale panstvo je spokojeno. Tak toto nám chtěli tímto říci?

Pavel Hrabovský: Nemělo by to být naopak, když svoji práci neudělá a nesplní včas, měla by být okamžitě potrestaná snížením platu za nevykonanou práci a za opakovaní vyhozená?