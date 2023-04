Před umělou inteligencí nás zachrání jedině přirozená hloupost

Inteligence běží zapřažena do služeb pokroku a jediné historicky doložitelné zkrocení inteligence se týkalo inteligence jako společenské třídy. Aby si naši inteligenti v 50. letech zas tak nevyskakovali, říkalo se jí zásadně „pracující inteligence“ a státu „svazek dělníků, rolníků a pracující inteligence“, vyjmenovaných přísně a pouze v tomto pořadí. To je minulost, po níž zbyl neoficiální most Inteligence v Praze-Braníku.

Svůj obdiv zatím – ale je vůbec jiná možnost? – vztahujeme i na inteligenci umělou. Tudíž hrozbu, že AI to tady jednou začne řídit se vším všudy a my do toho nebudeme mít co kecat, těžko můžeme odvrátit tím, že umělou inteligenci přechytračíme, my Češi se nebojíme říct rovnou přečůráme, to už vůbec. To je neproveditelné.