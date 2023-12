Šťastný oběžník: Známe program poslaneckých vánočních večírků

Svetry se soby, ochutnávka vaječných likérů i soutěž o nejlepší bramborový salát. To jsou běžné atributy firemních vánočních setkání. Jenže v politice se čas nemarní ani u stromečku a na slzy dojetí a nostalgické vzpomínání nezbývá místo. Připravte se na mocenské boje.

Petr Fiala si kolegy pozve do kanceláře ve Strakově akademii, primárně ovšem proto, aby na nich mohl ozkoušet kvalitu připravovaného novoročního projevu. Řeč zakončí překvapivým prohlášením, že v roce 2024 nenechá nikoho padnout, načež bude následovat pětiminutový bouřlivý potlesk všech přítomných. V nebývale rozněžnělé atmosféře si straníci společně sednou na zem, chytí se za ruce a navzájem si svěří svá předsevzetí do nového roku.

Fiala slíbí, že nakupovat v Německu bude příště už jedině bez přítomnosti kamer. Jana Černochová se zapřisáhne, že zkrotí touhu v půl desáté večer bez varování ukončovat členství v mezinárodních organizacích. A místopředsedkyně Eva Decroix se nechá slyšet, že se pro dobro všech už raději neskamarádí s političkami , které by ve své domovině rády vraždily gaye.

Pod záminkou adventního dýchánku ve skutečnosti zasedne stranický krizový štáb. Poté, co předsedkyně Markéta Pekarová Adamová jen těsně zabránila zániku koalice Spolu roztomilou báchorkou o tom, jak by to zakladateli Kalouskovi daleko více než v Bruselu slušelo v Senátu, musí v TOP 09 společnými silami odvrátit další hrozbu: zklamaný a uražený praotec Kalousek zřizuje novou stranu a sosá z už tak těžce naškudlených pěti procent. Žádná vánoční idylka, tady se rozhodne o přežití!