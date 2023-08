Fotky: Co se děje s kufry, když je odbavíte? Takhle vypadá jejich cesta do letadla

Fotky: Co se děje s kufry, když je odbavíte? Takhle vypadá jejich cesta do letadla

Zavazadla se dají na dopravníkový pás, který je doveze do útrob letadla.

Je to místo, kam se jen tak cestující nedostanou. Po odbavení kufry míří do třídíren, které mají na všech terminálech pražského letiště dohromady asi 5,5 kilometru. Podívejte se, jak to uvnitř vypadá.