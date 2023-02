Pavel + Čaputová = splněný sen. Nebo taky zlý sen

Nehodlám tu předstírat, že jsem velký znalec slovenské politiky, ale jedno snad můžu říct: Važte si toho, co máme v Česku.

A to i s vědomím, že si Slováci dokázali mnohem dřív než Češi zvolit důstojnou hlavu státu. Už v roce 2014 to byl Andrej Kiska, jehož v roce 2019 vystřídala Zuzana Čaputová: naplněný sen českých liberálů o společném potomkovi Václava Havla a Sharon Stone, jehož kmotry byli T. G. Masaryk a dalajláma.

Prezidentka, která do Prahy přijížděla vždy v pozici celebrity, na jejíž počest byl třeba krátce po její inauguraci v červnu 2019 uspořádán oslavný koncert pod názvem „Zuzana není sama doma“ na Kampě.

Její návštěva ve volebním štábu Petra Pavla minulou sobotu vyvolala ve Foru Karlín nadšení srovnatelné pouze s příchodem frontmana kapely Nine Inch Nails Trenta Reznora na stejné pódium v den, kdy se tenhle sál v roce 2014 slavnostně otevíral. Sociální sítě už v sobotu večer zaplavily společné fotografie Čaputové s Pavlem s popisky ve stylu „nejkrásnější prezidenty světa nabízí Československo“. Pohádka má happy end.

Takže bychom se už konečně mohli přestat dojímat. A vzít příběh slovenské prezidentky jako svého druhu varování. Nejde tu přímo o způsob, jak svůj úřad vykonává. Její popularita sice podle průzkumů klesá, ale to nic moc neznamená. Slovensko bude znovu volit hlavu státu až v roce 2024, a ostatně ani Čaputová ještě neoznámila, zda hodlá mandát obhajovat.

Zuzanu Čaputovou vyzvedl do prezidentského křesla společenský pohyb, který na Slovensku vypukl po vraždě novináře Jána Kuciaka v únoru 2018. Odvážná právnička, která se nebála postavit temným postavám slovenského polosvěta, vyhrála volby suverénně, ve druhém kole nad eurokomisařem Marošem Šefčovičem podporovaným nejsilnější vládní stranou Směr obvyklým iluminátským poměrem 58:42.

Změnu a zdánlivý konec éry slovenského politického suveréna dvou dekád Roberta Fica pak dokonaly v únoru 2020 volby do slovenského jednokomorového parlamentu, Národní rady - nově vzniklá koalice v čele s Igorem Matovičem a jeho stranou OLaNO (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, což by měl být na první dobrou ten nejpodezřelejší název na světě) měla dokonce ústavní většinu 95 ze 105 křesel.

Ale abychom nezůstali jen u Matoviče, i další reálie slovenské politiky stojí za to. V čele parlamentu zůstává jistý Boris Kollár, muž proslavený dvouciferným počtem potomků s dvouciferným počtem matek, což by asi vadilo míň než jeho někdejší styky s šéfy slovenské mafie („taková byla doba“) a hlavně opsaná diplomová práce, což je něco, za co se celkem automaticky odstupuje i v Česku.