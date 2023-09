Nepřizpůsobivý Okamura od nás dostane stovky milionů

Slušní lidé, kteří se obětavě starají o 9 dětí svěřených jim do péče, mají nárok na státní podporu ve výši pouhých 40 tisíc korun měsíčně, jak na to sám Tomio Okamura správně poukázal v aféře se složenkou, kterou nejdřív zveřejnil, pak pro jistotu smazal, protože si nebyl jistý, jestli to náhodou není fake, a když za něj odvedli práci novináři Seznam Zpráv , kteří zjistili, že je složenka pravá, znovu ji hrdinsky plácnul na svůj facebook.

Jen za to, že vůbec přišli po volbách na podzim 2021 do práce, inkasovali od státu, tedy od nás všech, rovnou 51,4 milionu korun!!!

Takže to možná pojďme sečíst. Během let 2021 až 2025 získá takto SPD přesně 163,4 milionu korun. V letech 2017 až 2021 to bylo celých 173,1 milionu. Dohromady to činí – hrozně moc hodně peněz.