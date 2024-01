Těžký život poslance ANO: „Svobodně si myslíme totéž co Babiš.“

Přečtěte si Šťastné slovo: Pravidelná sobotní satirická glosa Jindřicha Šídla o věcech, které hýbou politikou a společností a kterých jste si třeba nevšimli, nebo nechtěli všimnout.

Být poslancem či jiným politikem hnutí ANO není lehký úděl. Kromě tvrdě vyžadované pracovitosti a aktivity na sociálních sítích je k výkonu tohoto poslání nezbytná především schopnost bezchybné orientace v myšlenkových pochodech, a zejména pak názorových obratech Andreje Babiše. Plus ochota tyto prudké změny u kormidla obhajovat.

Není to snadné. Nemálo těch, kteří se o to v minulosti pokoušeli, zjistilo, že si přece jen příliš váží zbytků vlastní důstojnosti.

Pak jsou tu ale skuteční mistři této disciplíny, kteří v ní léty tréninku dosáhli skutečné vitruozity.

Následující rozhovor s poslancem hnutí ANO je sice fiktivní, ale v zásadě se by se dalo říct, že jde o kompilát rešerší mediálních výstupů několika stranických špiček. Případná podobnost s výroky žijících poslanců je čistě záměrná.

Andrej Babiš byl ještě před 10 lety pro přijetí eura. Dokonce tvrdil, že je to naprosto zásadní věc a úkol pro každou další vládu. Jak si to vy jako dlouholetý politik hnutí ANO vysvětlujete?

Promiňte, ale na to se musíte zeptat Andreje Babiše. Já na to mám svůj vlastní názor.

Jaký?

Jsem samozřejmě taky proti přijetí eura.

Ale ještě před několika lety jste řekl, že byste byl pro.

Ano. To bych byl.

Ale už nejste.

Už nejsem.

A důvod?

Podívejte, já dobře vidím, že se snažíte vykreslit nás jako hnutí, které má vždy stejný názor jako předseda Babiš.

A není to tak?

Možná to tak je, ale na rozdíl od současné vládnoucí pětikoalice má každý z nás stejný názor jako Andrej Babiš zcela dobrovolně bez ohledu na to, jaký názor má Andrej Babiš.

A tušíte, proč Andrej Babiš změnil na euro názor?

To se musíte zeptat jeho. Pravděpodobně proto, že tehdy byl ještě podnikatelem, který tu situaci viděl jinak než jako politik.

Andrej Babiš ovšem tvrdil, že chce řídit stát jako firmu. Pokud pro jeho firmu Agrofert bylo euro výhodné, proč by nebylo výhodné pro stát, který chtěl řídit úplně stejně, a tvrdil, že bez eura nejde vůbec nic plánovat?

Podívejte, Andrej Babiš byl úspěšný podnikatel. Byl, už není. Vaše obsese, kdy stále spojujete pana Babiše s Agrofertem, s nímž nemá naprosto nic společného, je směšná.

Takže byste souhlasil s přísnějším zněním zákona o střetu zájmů, který by donutil Andreje Babiše se od Agrofertu úplně odstřihnout?

V žádném případě. To je zcela průhledná snaha potrestat úspěšného podnikatele, který by se tak nesmyslně musel vzdát své firmy. To nás vrací někam do padesátých let. Ne-li do šedesátých.

Dobře, zkusme jiné téma. Korespondenční volba.

Jsem jednoznačně proti.

A byl jste proti i v době, kdy měla korespondenční volbu ve svém programovém prohlášení první i druhá vláda Andreje Babiše? Protože tehdy jste pro důvěru této vládě hlasoval.

Promiňte, to nejde vůbec srovnávat.

Proč?

Od té doby se stala spousta věcí, které můj názor změnily. Možná si i vy vzpomenete, že rakouský ústavní soud zrušil druhé kolo prezidentských voleb kvůli nesrovnalostem v korespondenčním hlasování.

Ano, to se stalo v roce 2016.

Tak vidíte.

Co vidíme? Ten případ jste znali, a přesto jste si to o dva roky později napsali do vládního programu?

Ano, tak vidíte.

Promiňte, tomu nerozumím.

Čemu zase nerozumíte?

Jste proti korespondenční volbě kvůli rakouskému případu, který se stal dva roky předtím, než jste hlasoval pro vládu, která měla korespondenční volbu v programu.

Ano.

Připadá vám to logické?

Nám v našem protikorupčním hnutí ANO to připadá naprosto logické.

Pak je tu ovšem ještě možné vysvětlení, že jste změnili názor poté, co jste při volbách 2021 zjistili, že vás v zahraničí skoro nikdo nevolí.

To je absurdní nesmysl. Je to naopak vládní koalice, která se tuto metodu snaží silou protlačit, protože si myslí, že jí to přivede nové voliče v zahraničí.

Takže koalice volbu prosazuje kvůli tomu, že by ji v zahraničí možná volilo více lidí než vás. Ale vy jste proti, ale rozhodně ne proto, že tam zřejmě máte mnohem menší podporu.

Ano, přesně tak. Nám jde totiž v našem protikorupčním hnutí především o princip.

Andrej Babiš ovšem také ve své knize „O čem sním, když náhodou spím“ píše o tom, jak se mu líbí volby přes internet, jako mají v Estonsku. Podpořil byste elektronické volby?

V žádném případě, nikdy. To je absolutně vyloučeno. S takovou myšlenkou mohl přijít jen úplný blázen.

Ale to napsal Andrej Babiš ve své knize.

Ujišťuji vás, že Andrej Babiš svou knihu nejen nepsal, ale ani nikdy nečetl. A je absolutně nefér mu něco takového podsouvat. Musím říct, že mě to vůbec nepřekvapuje, když mi takové otázky klade patolízalský provládní novinář. Je znakem novodobé totality, ve které žijeme, že se vláda opírá o podporu zcela nekritických médií, zatímco opozice už ani nemá šanci svůj názor kdekoliv svobodně vyjádřit. To jsem koneckonců říkal už v České televizi, Českém rozhlase, na Primě CNN, v Seznam Zprávách, u Xavera a na svém youtubovém kanálu.

Promiňte, ale jediné dva otevřeně provládní deníky tu v nedávné minulosti byly Lidové noviny a Mladá fronta DNES, které patřily přímo předsedovi vlády Andreji Babišovi.

Ano, a tehdy vám to vadilo. A dnes vám to nevadí. To je typický dvojí metr.

Promiňte, ale žádný člen vlády dnes žádná média nevlastní.

Ale kdyby vlastnil, byl by kolem toho takový humbuk jako tenkrát? Pochybuju. Typický dvojí metr.

V čem je to dvojí metr, když žádný člen vlády na rozdíl od Andreje Babiše média nevlastní?

Přesně v tom. Je naprosto neuvěřitelné, že média vůbec netlačí na odchod ministra vnitra Rakušana, když je několik jeho spoluzločinců ze STAN obviněno v rámci kauzy Dozimetr. Ani ťuk, ticho. Je to naprosto skandální a devastuje to politickou kulturu v zemi.

Pardon, ale vzpomínáte si, že Andrej Babiš byl po celou dobu, kdy seděl ve funkci předsedy vlády, stíhán za úvěrový podvod a jeho případ nebyl dodnes pravomocně uzavřen?

Vůbec nehodlám přistupovat na tento whataboutismus. Andrej Babiš je nevinný a samozřejmě se to brzy ukáže. Navíc tím nijak neporušoval zákon a ani pravidla hnutí ANO.

Myslíte etický kodex, který jste kvůli tomuto případu několikrát upravovali?

Aha, a kolikrát upravoval svůj kodex STAN?

Pokud vím, ani jednou.

Tak vidíte. A média to tolerují. Dokonce podporují. Kdybychom my náš kodex neupravili, a Andrej Babiš ho tak porušil, to by byl řev.

Tak vám děkuju za rozhovor.