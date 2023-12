Šťastné pondělí: „Kde budeme bydlet?“ ptají se mladí. A plánují volit ANO

Nedá se tomu moc divit. Zatímco před volbami se obě koalice předháněly v tom, co všechno lze mladým voličům nabídnout (a byly za to odměněny mnoha hlasy), po volbách jejich zájem o nejmladší generaci značně ochladl. A témata, která mladé zajímají, znovu úplně vyšuměla.

Znamená to tedy, že musí Petr Fiala stejně jako Andrej Babiš a Alena Schillerová točit tiktokové tanečky nebo vlogy ze svých návštěv hudebních festivalů, když to politikům ANO očividně funguje? Možná.

Případně může zkusit jinou strategii. Jakou, to vám řekne Jindřich Šídlo v aktuálním díle Šťastného pondělí. Pustit si ho můžete ve videu v úvodu článku a dozvíte se mimo jiné i to, co je nejlepší čínský špionážní systém (TikTok to není) nebo která tři P nabízela koalice Spolu mladým voličům před volbami.