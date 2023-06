„To je pomoc bratrského národa,“ vzkazuje ukrajinský farmář ze zatopené obce

Jurij Danylovyč, který ve vesnici před povodněmi žil, se s reportéry RFE/RL připlul do obce podívat, aby zjistil, v jakém stavu je jeho dům.„Moje lednička, televize, všechno je pod vodou. Podívejte se,“ ukazuje reportérovi svůj dům Jurij.

„Všechen nábytek mám pod vodou. To je pokoj mého vnuka. Jeho stůl, plazmová televize, všechno je pod vodou. Jestli to budete vysílat, tak Putinovi vzkazuju, že mu moc děkuju,“ říká se sarkasmem ukrajinský vesničan. „To je ta pomoc, které se nám dostává od bratrského národa. Zatraceně!“

„V domě zůstalo všechno moje zrní. Seno na dvoře odplavalo. Moje i sousedovo. Já jsem přišel jen o trochu sena, ale jiní o 600 až 700 balíků. Kdo jim to zaplatí? Ti h***lové v Kremlu?“

Po záplavách se vzedmula velká vlna solidarity. Do zatopených oblastí přijíždějí dobrovolníci z celé země.

„Nosí nám chléb i vodu. Jsme jim za to vděční. Lidé z ministerstva pro mimořádné situace vozí, co je potřeba a kam je to potřeba,“ chválí pomoc Jurij.