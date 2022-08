Ukrajinské školy staví kryty. Rodiče se bojí, že z budov budou hromadné hroby

„Všechno to začalo, když jsme pochopili, že nutně potřebujeme nějaký bezpečný prostor. Protiatomový kryt se stal požadavkem dnešní doby. Až skončí válka, měly by ve školách zůstat – stejně jako třeba požární východy a další bezpečnostní zařízení,“ myslí si učitel Mychajlo Matsko. Žáci základních škol prý dávají přednost výuce ve školách.

„Máte pocit, jako by vám k nohám přivázali kameny,“ popisuje své pocity během rehabilitace Natalja Stěpaněnková. Ukrajinka, která se společně se svou dcerou Janou léčí ve Spojených státech z devastačních zranění. Obě přišly 8. dubna o nohy při ruském útoku na nádraží v Kramatorsku. Stovky lidí tam tehdy čekaly na evakuační vlaky, které je měly odvézt dál od fronty, na západ. Byla to jatka. Padesát lidí zahynulo na místě – především starší lidé, ženy a děti.

„Je to písek. Pytle jsou jím naplněné, bude to ochrana,“ vysvětluje Natalja Kalynětská z městského úřadu. „Žáci budou sedět v lavicích, které budou stát i tady,“ ukazuje úřednice. „Je tam všechno potřebné: lékárničky, voda i masky.“

„Plánovali jsme, že budeme chodit do školy ve Lvově. Je tu spousta skvělých škol. Ale když jsem zjistila, že studium bude prezenční – tedy že děti budou muset chodit do školy –, byla jsem proti. Není tady jediný protiatomový kryt, který by vydržel dopad střely o váze tuny nebo půl tuny. Tenhle protiatomový kryt, tento sklep můžete vybavit čímkoli, ale stejně z toho bude nakonec jen velký hromadný hrob,“ obává se matka jednoho z žáků Oksana Jakušková, jež přijela do Lvova z Charkova.