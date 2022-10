Video: „Byla to špatná sezóna.“ Ruští turisté se kvůli válce vyhýbají Krymu

Byla to další ztracená sezóna – tak hodnotí letošní sezónu ruské turistické agentury působící na Krymu. Nedávné výbuchy na poloostrově odrazují čím dál víc ruských turistů od návštěvy tamních letovisek.

„Samozřejmě že pojedeme. Ničeho se nebojíme, protože naše armáda nás ochrání. Chceme konečně vidět Krymský most a projet se po něm. Rádi bychom viděli i Kojašské jezero,“ říká reportérovi RFE/RL Sofia Dvorkinová při balení kufrů.

Opačný názor na to má obyvatelka Moskvy Natalia Kumpanová: „Mám mnoho přátel. Někteří z nich mají děti, které šly bojovat do války. Další žijí v ruském přístavu v Azovském moři a ti vyprávějí, jak jim nad hlavami létají naložená bojová letadla a ozývají se exploze.“

„Lidé sice na Krymu tráví dovolenou, ale to jsou – jak my říkáme – samoplátci. Pokud jde o cestovní kanceláře, byla to ztracená sezóna. Prodej se prudce snížil. Máme jen sporadické rezervace. Po nedávných událostech se poptávka ještě více propadla a některé rezervace byly zrušeny,“ popisuje situaci zástupkyně jedné z tamních cestovních kanceláří.