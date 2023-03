Video: Neznámá fakta o záchraně Kyjeva. Rusy spláchla voda z odpálené přehrady

V březnu minulého roku se ruské jednotky snažily rychlým postupem dobýt hlavní ukrajinské město Kyjev. Plánovaly nejprve obsadit městečko Moščun, které od něj leží jen několik kilometrů. A právě zde se ukrajinským jednotkám podařilo ruský útok zastavit.

Na základě videozáznamů, fotografií a dalších informací se Rádiu Svobodná Evropa podařilo tento zlomový okamžik války na Ukrajině zrekonstruovat.

„Řekl jsem jim, že Moščun nemůžeme udržet. Že musíme ustoupit. Ale velitel mi odpověděl: ‚Když jim dáme Moščun, je to cesta do Kyjeva,‘“ vzpomíná jeden z obránců ukrajinského městečka.

Ruské tanky se poprvé začaly přesouvat do okolí Moščunu 27. února, tedy tři dny poté, co Kreml zahájil invazi na Ukrajinu. Ukrajinská armáda mezitím vyhodila do povětří všechny mosty podél řeky Irpin, čímž zablokovala postup ruské těžké techniky. U Moščunu byl most také zničen, ale řeka je zde mělká a není příliš široká. Ruské jednotky zde proto 5. března zaútočily.

„Překvapilo mě, jak se přes tu řeku rychle dostaly. Vůbec jsme je tam nečekali. Byly to speciální jednotky. Chovaly se velmi profesionálně. Bojovali jsme s nimi a neustoupili jsme. Opevnili jsme se tam v domech,“ naznačuje další z ukrajinských vojáků.

Fakta Zvykli jsme si během covidové pandemie, že se lidské tragédie schovávají za suchým jazykem statistik. Zemřelo tolik a tolik lidí. Podobně teď čísla odlidšťují oběti ruské agrese na Ukrajině. Jejich počet vlastně nikdo nezná. Lidské ztráty: Kolik vojenských i civilních obětí obě strany udávají

Boj o město byl velmi těžký, ztráty na životech značné. Reportérům RFE/RL se podařilo identifikovat více než 30 mrtvých ruských vojáků z elitní 155. námořní brigády. Mnoho z nich mělo uvedeno jako datum úmrtí 6. nebo 7. března.

Přesto se ruské pěchotě a výsadkářům podařilo vytvořit přemostění a postavit tři pontonové mosty, po kterých by těžká vojenská technika mohla řeku Irpiň překonat. Ukrajinské jednotky se následně snažily tyto mosty dělostřeleckou palbou zničit. K navádění palby používaly drony.

„Tohle byl jejich první přechod,“ ukazuje místo na řece Oleksandr Vdovyčenko, velitel 72. brigády ukrajinské armády. „Fungoval několik dní. Našli jsme ho a zničili. Pak tu byl druhý přechod, ten jsme také poškodili.“

Třetí most ovšem zůstal nepoškozen a 11. března se přes něj začaly ruské jednotky přesouvat.

„Hlavním faktorem, který nám způsobil největší ztráty, bylo jejich dělostřelectvo. Měli v něm oproti nám převahu tak 10:1,“ popisuje těžkou situaci obránců důstojník ukrajinského leteckého průzkumu Oleh Sobčenko.

Satelitní snímky ukazují, jak se malé městečko v důsledku nepřetržitého ostřelování rychle přeměnilo v ruinu. Rozsah zkázy dokumentují i záběry z dronu (viz úvodní video).

Aktuálně z války Podle ukrajinské armády vypukla v místě nedávné největší tankové bitvy této války, tedy okolo města Vuhledar v Doněcké oblasti, vzpoura ruských důstojníků. Kyjev tvrdí, že důstojníci odmítají pokračovat v „nesmyslném útoku“. Na frontě vypukla vzpoura ruských důstojníků, tvrdí Kyjev

A Rusové směrem k Moščunu přemisťovali stále více a více svých jednotek.

„V lese jsme našli zátaras. Kolem něj stálo asi tucet obrněných vozidel. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. A někde tam bylo ještě jedno“, ukazuje na monitoru počítače voják.

„Rusové zřejmě plánovali, že do Moščunu převezou další konvoj techniky. Vnímali jsme to jako kritický okamžik. Kdyby tam tuto kolonu dostali, bylo by to velmi špatné. Viděli jsme, kam jedou. Tento les jsme vytipovali jako možný cíl a vypálili jsme tam střely Grad,“ vysvětluje Sobčenko. „Jedno z bojových vozidel explodovalo. Byl to BMD-4, který má 100mm kanon. Výbuch, ke kterému tam došlo, připomínal malou jadernou explozi. Uprostřed lesa vybuchlo další vozidlo. Myslím, že tam měli velké ztráty, protože jsme ten les pořádně pokropili střelami.“

Ruská armáda však dál pokračovala v postupu přes zbývající pontonový most, který ukrajinské dělostřelectvo nedokázalo zasáhnout.

„Pochopili jsme, že pokud Moščun padne, další boje budou probíhat až v Kyjevě. To jsme nemohli připustit. Začalo se bojovat o každý dům. Jeden byl náš a ten vedle obsadili oni. Vzdálenost mezi námi byla 50–100 metrů,“ líčí voják.

Připomeňte si ve fotkách z 5. března loňského roku, jak lidé utíkali z obklíčené Irpině do Kyjeva.

Foto: Emin Sansar/Anadolu Agency/ABACA, ČTK +21

Veřejné ruské zdroje uvádějí, že od 11. do 14. března minulého roku bylo zabito asi 40 ruských vojáků včetně 14 důstojníků. Ruský útok ale pokračoval i 15. března.

V úvodním videu můžete vidět záběry dělostřelectva 106. tulské výsadkové divize ostřelující Moščun. Ruské vojáky doprovázela i prokremelská média. „Ruské dělostřelectvo nyní podporuje ofenzivu našich vojsk na pozice Ukrajiny za řekou Irpiň,“ říká na rok starých záběrech Aleksandr Kots z Komsomolske pravdy.

„V tu chvíli zahynulo mnoho chlapců z naší 72. brigády. Bojovali na život a na smrt. Také naše jednotka měla velké ztráty,“ komentuje dnes video ukrajinský voják.

„Támhle v tom úseku se vyloďoval ruský výsadek. Mysleli jsme, že je s námi konec. Ztratili jsme kontakt s našimi chlapci v Moščunu a ztratili jsme spojení s jednotkami, které byly severně od města. Mysleli jsme, že to je konec. Přijel vrchní velitel ozbrojených sil spolu s velitelem pozemních sil, tak jsem jim řekl, že Moščun neudržíme, že musíme ustoupit. Ale vrchní velitel odpověděl: ‚Když jim dáme Moščun, tak se dostanou do Kyjeva. A k tomu nesmí dojít,‘“ vzpomíná jeden z velitelů operace.

Zoufalá situace si žádala zoufalý čin. Severně od Moščunu se nacházela velká přehrada. Bylo rozhodnuto vyhodit ji do povětří – a zatopit tak ruské pozice.

„Ta potopa byla jako obrovská řeka. Natočil jsem to na video. Mám rád takové věci, když je voda rychlá a je jí tak hodně,“ říká voják z ukrajinského leteckého průzkumu.

Psali jsme Kyjev využívá všemožné taktiky, jak se během ruské invaze, která trvá už déle než dva měsíce, co nejefektivněji bránit. Aby Rusům znesnadnila postup, přistoupila ukrajinská armáda i k zaplavení vlastního území. Ukrajinci v boji využívají nestárnoucí taktiky. Včetně zaplavování vesnic

Satelitní snímky zdokumentovaly, jak Rusové nechali téměř všechnu svou těžkou výzbroj uprostřed rozlévající se vody. A třetí ruský pontonový most byl celý odplaven. Od 19. března začaly ukrajinské síly znovu získávat kontrolu nad celou oblastí.

Kreml to komentoval po svém. „V kyjevském a černigovském sektoru probíhá plánované přeskupení vojsk,“ prohlásil k neúspěchu mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Ukrajinští vojáci na místě viděli jinou realitu. „Viděli jsme, jak se svlékali, odhazovali zbraně a snažili se dostat přes řeku. V tu chvíli jsme si uvědomili, že vyhráváme. Byl to euforický okamžik,“ popisuje radost ukrajinských vojáků jeden z nich.

Ale i ukrajinská armáda utrpěla při obraně velké ztráty.

„Obranu města nelze pro Ukrajinu označit za zcela úspěšnou operaci. Nelze to tak říct, protože ruská armáda se dostala až sem a zabila naše lidi. Stálo nás to spoustu životů. Kdybychom je dokázali porazit například s drony Bajraktar, nebo tak nějak a nezemřel by přitom ani jeden náš voják, tak to by bylo skvělé,“ myslí si jeden z členů speciálních ukrajinských jednotek, který se celé operace také účastnil.

Reportérům Rádia Svobodná Evropa se nepodařilo získat informace o ukrajinských ztrátách v bitvě o Moščun. Ukrajinští vojáci však uvádějí, že toto vítězství doslova zvrátilo dosavadní průběh bitvy v okolí Kyjeva a ovlivnilo celý následný průběh války s Ruskem.