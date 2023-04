Video: Kdo to řekl? Jak Rusové hledali vojáka, který poslal loď „na chuj“

„Důstojníci z ruské speciální jednotky se v naší cele často zastavovali. Bezdůvodně do nás kopali, nebo nám pouštěli elektrický proud do genitálií. Mě bili obuškem do spodní části zad. Měl jsem pak se zády problémy. Následovalo dalších dvacet ran obuškem. Poté ho odložili a dali mi elektrošoky na nohy a ruce, páteř a krk,“ popisuje ruské zacházení se zajatci ukrajinský voják Jurij Kuzminskij.