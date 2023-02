Video: Na Ukrajině zemřeli zahraniční humanitární pracovníci

Zhruba v květnu začal podle něj Bagshaw pomáhat s evakuacemi lidí z frontových oblastí. „V červnu nebo červenci jsme se setkali v Donbasu při evakuaci Siversku, vzpomínám si na jednu z prvních společných cest… Andy byl velmi tichý člověk, který chtěl jen pomáhat zdejším lidem. Cítil, že je to jeho poslání, něco, co by měl dělat. Když se ho jeho rodina ptala, kdy se vrátí domů, vždycky odpovídal: ‚Až bude po všem.‘ A teď je mrtvý.“