Video: Rodina měla za to, že je v ruském vězení. Armén ale padl na Ukrajině

„Došlo k tomu už dávno, ale o jeho smrti jsme dostali zprávu až před několika dny,“ říká Gevorgova matka Karine Simonianová. „Napsali, že náš syn bojoval na Ukrajině a padl. Jeho tělo nám posílají do Arménie. Můj manžel pak odjel do Jerevanu a odtud ho přivezli do Gjumri,“ popisuje.