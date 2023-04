Video: Tisíce ukrajinských vojáků trpí posttraumatickou poruchou

„Díváš se z okna. V lese zpívají ptáci. Nevypadá to, že by tě chtěl každou chvíli někdo zabít. Můžeš si zahrát kulečník, nebo se jít projít. Je tu poník a další zajímavé věci. Tak by měla vypadat rehabilitace,“ myslí si Stas. Voják, který se svou jednotkou bojoval v mnoha krvavých bitvách o Bachmut.