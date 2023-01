Video: Ukrajinci brání Bachmut i pomocí stovky dronů

I s pomocí ukrajinských dronů se jim to – alespoň zatím – nedaří. „Většina těch, kteří jsou nyní rozmístěni na předměstí Bachmutu, patří k Vagnerově žoldnéřské skupině. Jejich stereotypní jednání nám umožňuje je metodicky odhalovat a likvidovat. Jejich jedinou výhodou je, že jich je tolik,“ podotýká velitel jednotky, který má přezdívku Madjar.

Prozatím se piloti dronů musejí při odhalování pozic nepřítele spoléhat především na svůj zrak, to se ale má prý brzy změnit. Ukrajinští technici totiž vyvíjejí aplikaci, která by odhalování pohybu nepřítele měla usnadnit.

„Existuje neuronová síť, do které nyní vkládáme velké množství informací. Vylepšujeme její schopnost lokalizovat a identifikovat nepřátelské jednotky a vybavení, které není vidět pouhým okem. Měla by být schopna rozpoznat přilbu podle tvaru bez ohledu na to, zda je zelená a je v zeleném prostoru, a také siluetu kulometu,“ popisuje novou technologii Madjar.