Video z charkovské ofenzívy: „Nechtějí s námi bojovat, ustupují!“

Zdaleka ne všude to však měly ukrajinské jednotky snadné. „Není to tak, že by Rusové utíkali hned, jakmile se pohneme kupředu. Některé jejich jednotky se brání. Poté, co tu strávily tolik času, mají hodně opevněných pozic. Ale značná část ruských vojáků s námi bojovat nechce a ustupuje,“ říká v reportáži Rádia Svobodná Evropa Anatolij Sidorenko, velitel charkovského pluku Azov (jedná se o divizi známého mariupolského praporu, která se zformovala letos v květnu.)