Video: Žije přímo na frontové linii. Kam bych se svou kozou šel, ptá se

„Mrkev, ředkvičky, brambory, cibule, dýně, okurky. Zasadili jsme to, protože to tak děláme vždycky. Musíte se zaměstnat, abyste zahnali hloupé myšlenky,“ vysvětluje v úvodním videu Ukrajinka Natalja, zatímco hledí směrem k záhonu. Teď se tam bojí vkročit, zahrádku obklopují krátery po ostřelování.

„To je z rakety Točka-U,“ ukazuje na kráter po bombě jeden z nich. „Je těžké se na to dívat. Uvnitř těch domů býval život. To je cena, kterou platíme za to, že chceme být svobodní. Bojujeme proti Rusku už po staletí,“ dodává v reportáži RFE/RL ukrajinský voják.