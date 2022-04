Zpověď matky, které Rusové zabili synka: Mávali, ať jdeme. Pak začali střílet

Když Rusko napadlo 24. února Ukrajinu, utekla Inna a její dva synové z Kyjeva do vesnice Peremoha. Žena předpokládala, že to bude bezpečné místo vzdálené bojům o hlavní město. O několik dní později však vesnici obsadily ruské jednotky.

„Byl tam sklep. Rusové do něj nahnali několik vesničanů a pak je vyhodili do vzduchu spolu se vším ostatním,“ popisuje krutost Rusů jeden z obyvatel Peremohy. V obci se teď nachází několik hromadných hrobů.

Civilisté následně nasedli do svých aut, aby pokračovali v cestě. Inna a její nejmladší syn nastoupili do jednoho auta a starší syn Jelisej do druhého. „Mysleli jsme si, že ty zvuky, které slyšíme, dělají kola, jak jedou po zmrzlé cestě, ale pak jsem z boku uviděla obrovskou červenou letící raketu. Rozrazili jsme dveře auta a lehli si na zem. Plazila jsem se pak dál po poli a táhla za sebou své tříleté dítě za kapuci.“