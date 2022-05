Vysokoškolský pedagog nesmí ke studentům. I kvůli slovům o Ukrajině

Milan Javůrek měl na přednášce rozebírat i ukrajinský Euromajdan. Bylo to den před zahájením ruské invaze. „Hlavním cílem bylo si uvědomit latinskou frázi ‚cui bono‘, tedy ‚komu ku prospěchu‘ se tyto demonstrace a převrat konaly a kdo z něho na Západu benefitoval. Je třeba se totiž vždy dívat i na tu druhou stranu mince. Tu, co nám média tají,“ popsal student ve stížnosti.

Docent Javůrek popsal incident ze svého pohledu. Ale pouze v e-mailu. Vylíčil v něm, že na přednášku přinesl knihu „Válka ve stínu Majdanu“, ze které přečetl pár stránek. „Kdybych tušil, co tam za pár dní vypukne, určitě bych to nedělal. Vlastní názory veřejně zásadně nesděluji. Pouze studentům vždycky říkám, že mají o věcech přemýšlet a udělat si svůj vlastní názor,“ uvedl Javůrek.

Právě na to upozorňovala i druhá stížnost, která přišla děkanovi na sklonku minulého týdne. Student v ní psal i to, že pedagog najednou změnil pravidla pro získání zápočtu. Milan Javůrek tvrdí, že to není pravda. Děkan ale právě na základě druhé stížnosti rozhodl o tom, že vyučující už nesmí ke studentům. „Je to měnění podmínek pro absolvování předmětu během výuky, což je také nepřípustné. To jsou dva podněty, které stály v řadě za sebou, ale ta řada začínala stížností na dezinformace ve spojitosti s konfliktem na Ukrajině,“ řekl Němec.