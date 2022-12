Banální operace ji stála život. Manžel se 10 let snažil prokázat vinu lékařů

„Kdyby zkontroloval operační pole, jak má, poznal by to a mohl ještě napravit,“ uvedl ve svém posudku Peter Ziman. To se ale nestalo. Přestože lékaři ve fakultní nemocnici Hradec Králové, kde byla pacientka později opakovaně hospitalizována, dělali, co mohli, došlo k fatální devastaci jater a pacientka čtyři roky nesnesitelně trpěla. Její stav si vyžádal transplantaci jater. Jenže první játra tělo nepřijalo a druhou transplantaci pacientka nepřežila.