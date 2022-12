Devětkrát ji operovali, až přišla o ledvinu. Podala trestní oznámení

Martyrium Vratislavy Horynové z Kutné Hory trvá už sedm let. „Psychicky jsem na tom špatně, skončila jsem na antidepresivech, jizvy mě pořád bolí,“ stěžuje si. V roce 2015 podstoupila v kolínské nemocnici gynekologickou operaci, při které jí omylem prořízli močovod. Bohužel si toho nikdo nevšiml a od té chvíle její život připomíná horor.

„Skončila jsem po strašných bolestech na chirurgii, protože tři týdny mi tekla moč do břicha a vyvolalo to zánět. Takže mi na urologii v Kolíně zavedli mezi ledvinu a močový měchýř stent, hadičku, která zprůchodní močovod, a ulevilo se mi,“ vypráví Vratislava Horynová, která je nyní v invalidním důchodu.

Nepomohla ani nefrostomie, kdy jí zavedli kůží přes záda hadičku přímo do ledviny, aby odváděla moč: „Udělali to bez celkové anestezie, takže takovou bolest jsem nikdy nezažila, a zřejmě nesprávně, protože nic neteklo a druhý den ji konečně předělávali. Tentokrát naštěstí už v anestezii.“

Nemocnice jí nabídla jako odškodné nejdřív 150 000 a později 600 000 korun. Paní Horynová je ale přesvědčena, že nemocnice by měla uznat chybu nejen při gynekologické operaci, ale i při následném, roky trvajícím urologickém postupu, který jí způsobil těžké utrpení a připravil ji o zdravou ledvinu.

Proto podala na nemocnici trestní oznámení. „Ten případ paní Horynová dala policii, což je její právo, a v této souvislosti se k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekl ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel. „Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu těžké ublížení z nedbalosti,“ sdělila mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. „Vzhledem k tomu, že čekáme na znalecké posudky, může to trvat měsíce, možná i roky.“

A roky paní Horynová čeká na posudek, se kterým by souhlasila. Poté, co i druhý znalec uznal, že pochybili pouze gynekologové, stěžovala si u krajského zdravotního inspektora, odkud jí doporučili dalšího znalce. Po roce dostala odpověď, ve které se zastával urologů s tím, že možná byla ledvina špatná už na začátku. Tohle paní Horynová ale rezolutně popírá: „Všude je v dokumentaci, už od první operace, že ta ledvina byla v pořádku.“

Horynová se tak obrátila na znalce ze Slovenska: „Rok se neozval, tak jsem mu volala, a řekl, že toho má moc, ať jsem trpělivá.“ Redakce tohoto znalce kontaktovala po dalších třech měsících. „Mám strašně moc práce,“ zopakoval znalec Juraj Gemeš. K posudku se podle svých slov dostane snad do konce března příštího roku.

„Šla jsem do nemocnice, aby mi lékaři pomohli,“ stěžuje si paní Horynová. „Dopadlo to úplně naopak a navíc to nikdo nechce uznat.“