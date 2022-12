Glosa Josefa Klímy: Prezident všech je nesmysl

Ani co se týče občanů po odečtu politiků, není řada věcí jasných. Ano pro občany, ale pro které? Pro tuneláře, nebo pro poctivce? Odmítače vakcinace, nebo zdravotníky? Pro ty, co hlásají, že Ukrajina vlastně donutila Rusko, aby ji okupovalo, nebo pro ty, kteří chápou, že na území cizího státu nemá okupační armáda co dělat, protože jinak by kdokoli mohl vtrhnout kamkoli? Ano pro občany, kteří bojují za práva sexuálních menšin, nebo pro ty, pro které je rodina jen muž, žena a děti? Pro hlupáky, nebo pro chytré? Pro arogantní sobce, nebo pro ty, kteří nezištně pomáhají jiným? Pro sparťany, nebo pro slávisty, když to dovedeme ad absurdum?