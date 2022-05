Glosa: Petr Fiala se chová jako tři opičky, které nic nevidí, neslyší a mlčí

Když kritizuje vládu opozice, je to standardní. Navíc taková opozice, kterou je ANO, to je opozice, u které můžete poměrně snadno prokázat, že spoustu věcí, které dnes kritizuje u vládní činnosti, zavinila sama, když ještě nebyla opozicí, ale vládou.

Nicméně když jsou problémy přímo uvnitř vládní koalice, je to pro vládu horší. Jsou tam různé náznaky, ale jedna věc je naprosto reálná a stala se opakovaně. Naposledy se to projevilo v tom, že u prezidenta Miloše Zemana byla schůzka k zahraniční politice státu, byl tam premiér Petr Fiala, byl tam Miloš Zeman, ale to nebyla schůzka mezi čtyřma očima, byli tam i jiní lidé.

Nebyl tam ale ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský. Dobře, Petr Fiala řekl, že to byl jiný formát. Ale! Byl tam také například Martin Nejedlý.

Když se řekne Martin Nejedlý, tak hned je u toho asociace, že je to člověk bez funkce, ale s nějakým vlivem, že je to osoba, která vlastně není placena státem, ale státní záležitosti projednává s Milošem Zemanem, když ne v zastoupení Miloše Zemana, a je to člověk, který měl léta na svém mobilu Vladimira Putina.

On na schůzce k zahraniční politice českého státu byl a získal informace, se kterými může naložit jakkoliv. Ministr zahraničí Jan Lipavský však ne.

Petr Fiala k tomu zastává takový zvláštní postoj, který připomíná příslovečné tři opičky – nic nevidím, nic neslyším, nikomu nic nepovím.

Přitom premiér na nedávném kongresu ODS řekl, že lidé hodili ten svůj hlas ODS nikoliv proto, že by ji milovali, ale proto, že si prostě zavřeli oči a řekli, že to s nimi ještě jednou zkusí. Teď ty oči pootevírají, ale vidí docela prapodivný obrázek. A vůbec nevím, jestli se to těm voličům bude líbit.