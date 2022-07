Vybírají zálohy, ale domy nepostaví. Syn teď začal vypovídat proti otci

Dva roky mapujeme případ rodinné stavební firmy Ulmanových, která vybírá zálohy na stavbu domků, ale svoji práci nedokončí. Na základě trestních oznámení naštvaných klientů se tímto rodinným byznysem začala zabývat policie a v současnosti hned dva soudy paralelně projednávají obžaloby z podvodu.

„On tomu otec říkal úžasně Ulmanův systém, kdy v podstatě rozjede zakázku, která je podhodnocená. A když dojdou peníze, tak rozjede další zakázku a z té stáhne peníze na tu první. A takhle se to kupí, kupí, až ve finále je třeba čtyři pět zakázek, které není šance dodělat. On to ukončí, přestane komunikovat a začne znova,“ popisuje David Ulman princip, na němž bylo založeno jejich podnikání.

„Ve svých 32 letech je nejmladším členem rodinného klanu Ulmanů a figuroval jako jednatel a společník ve firmách Fillon a Typical class, pod jejichž hlavičkou domky na klíč nabízeli. Počátkem června začalo hlavního líčení u Okresního soudu v Nymburce, kam se David Ulman dostavil, aby prý konečně řekl pravdu. „Já jsem se od nich odstřihnul a jsem za to rád, že jsem konečně odešel. Teď je důležitý ten soud, tam já to musím říct všechno,“ dodává Ulman.

V Nymburce je společně se svým otcem obžalovaný ze zločinu podvodu a státní zástupce navrhuje nepodmíněné tresty dva a půl roku pro Davida, pět let pro jeho otce Radomíra Ulmana. V této větvi případu figuruje sedm poškozených a celková škoda byla vyčíslena na 2 miliony a 211 tisíc korun.

Obvinění neměli v úmyslu slíbené dílo dodat a věděli, že společnost Fillon, s. r. o., není schopna dostát svým závazkům. Štěpán Brunclík, okresní státní zástupce v Nymburce

„Nikdy jsem neměl v úmyslu někoho okrást. Ale moje vina spočívá v tom, že jsem měl zasáhnout dřív. Viděl jsem to a nechtěl jsem si to přiznat. (…) Neměl jsem k tomu odvahu,“ odpovídá David Ulman na náš dotaz, zda připouští nějaký svůj podíl na tom, co se dělo.

Jeho „otočku“ ve výpovědi ale vidí jako ryze účelovou Petr Mazura, jeden z poškozených, který přišel o 332 tisíc korun. „I kdyby to bylo tak, jak pan Ulman říká, tak pořád měl dost času a dost možností, aby nás minimálně varoval nebo udělal cokoliv, aby se to nestalo. A teď se z toho snaží vyvléct a hodit vinu na svého druhého bratra a otce,“ říká Petr Mazura a dodává, že podle něj má David Ulman hlavně strach z vězení.

„Nestíháme, jsme nemocní“

Petr Mazura zaplatil Ulmanovým zálohu 300 tisíc korun na stavbu dřevěného rodinného domku. První schůzky i plánování šly dobře, ale jakmile Ulmanovi zinkasovali zálohu, začala spolupráce váznout.

„Vždycky neměl čas, domluvili jsme se na další týden, pak do toho zase něco vlezlo, pak měl nemoc, byl u lékaře, pak spadl architekt ze střechy,“ vypočítává Petr Mazura výmluvy, které Radomír Ulman používal. Stavba měla být dokončena v září 2019, ale ještě v březnu 2020, kdy jsme s Petrem Mazurou mluvili poprvé, měl na svém pozemku pouze čtyři zapíchnuté kůly, to bylo jediné, co Ulmanovi na místě skutečně udělali.

Když Petru Mazurovi došla trpělivost, chtěl odstoupit od smlouvy a vrátit peníze, komunikace s Ulmanovými skončila definitivně. „Obvinění neměli v úmyslu slíbené dílo dodat a věděli, že společnost Fillon, s. r. o., není schopna dostát svým závazkům v plné výši z důvodu vysokých dluhů a řady nedokončených zakázek z předchozí podnikatelské činnosti,“ píše ve své obžalobě okresní státní zástupce v Nymburce JUDr. Štěpán Brunclík.

Podobné to bylo i v případě manželů Šimůnkových z Radonic u Loun, kteří Ulmanovým zaplatili zálohu na domek ve výši 109 tisíc korun. Jediné, co za tuto sumu udělali, bylo navrtání několika hmoždinek do betonové základové desky, kterou si Šimůnkovi nechali zhotovit v předstihu sami. Jejich hodnotu později znalec vyčíslil na 1 000 korun. Stavbu pak Ulmanovi neustále odsouvali, až přestali komunikovat úplně. „Nevěřit v žádném případě nikomu, neplatit žádné zálohy dopředu,“ popisuje dnes Zdeněk Šimůnek zkušenost, kterou si z akce s Ulmanovými odnesl.

Městský soud v Brně, který projednával tuto druhou větev kauzy Ulmanových s pěti poškozenými a škodou vyčíslenou celkově na 604 tisíc korun, nakonec letos v lednu odsoudil Radomíra Ulmana na 3 roky, Davida Ulmana na 32 měsíců a oběma navíc uložil čtyřletý zákaz činnosti. Rozsudek zatím není pravomocný, protože se oba odvolali.

Hlava rodiny Radomír Ulman už v minulosti pobýval ve vězení, taktéž za podvody. V roce 2002 dostal souhrnný trest 6 a půl roku nepodmíněně za celkovou škodu přes 10 milionů korun. Už tehdy sliboval výstavbu rodinných domků, kterou nikdy nerozjel. Z vězení ho pustili předčasně na podmínku a od té doby jede ve stejných kolejích dál, jen do svého podnikání zatáhl své dva syny, kteří také oficiálně figurovali v založených firmách.