Brity čeká od příštího roku při cestě do EU kontrola otisků prstů

Očekává se, že nový digitální hraniční systém, určený cestujícím z Velké Británie, bude spuštěn na podzim příštího roku. Podle deníků iNews a The Times, které se odvolávají na společnost Getlink, vlastníka Eurotunnelu, by měl být systém vstupu a výstupu (EES) spuštěn 6. října 2024. Původně byl jeho rozjezd naplánován na letošní rok, ale byl odložen kvůli obavám, že by mohl narušit cestování na olympijské hry v Paříži.